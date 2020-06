Recital en casa, García Lorca en streaming y platos con cerveza: la agendita del fin de semana

MÚSICA

Mientras trabaja en un nuevo álbum de estudio, que será editado en septiembre, Árbol ofrecerá un concierto online este viernes desde las 22.

En el show, el grupo repasará canciones de toda su carrera y adelantará algunas de las que formarán parte del nuevo disco. Las entradas pueden adquirirse en TicketHoy.

Documental de gira. Este viernes a las 16, hora argentina, Depeche Mode pondrá a disposición del público a través del canal de YouTube de Live Nation el documental Live Spirits, que registra el último show de la gira Global Spirit Tour, ofrecido el 25 de julio de 2018 en el estadio Waldbühne, en la capital alemana de Berlín.

Como anticipo, Depeche Mode ya publicó el videoclip de Spirits in the Forest, dirigido por Anton Corbijn, con la participación de seis fans de la banda de distintos lugares del mundo que asistieron al concierto.

TEATRO

Este viernes a las 20 en la web de Alternativa Teatral podrá verse en streaming la obra Muchacho de Luna, de Oscar Barney Finn, con actuación de Paulo Brunetti.

La puesta se sumerge en el mundo personal y creativo del poeta Federico García Lorca a través de textos, cartas y música. La entrada es con precio a voluntad del espectador, y también habrá funciones el sábado a las 20 y el domingo a las 23.30.

CINE

El viernes y sábado a las 22 por Cine.ar TV y a partir del viernes -y durante una semana gratis- en Cine.ar Play podrá verse Bajo mi piel morena, nuevo filme del director José Celestino Campusano.

La película se centra en Morena, una mujer trans que trabaja en talleres textiles y en sus amigas: Claudia, recién recibida como docente, y Myriam, quien ejerce la prostitución con protección policial. Actúan Morena Yfran, Marianne Lettieri y Belén D'Andrea.

GASTRONOMÍA

A través de Rappi y PedidosYa para delivery y Fudex para take away, los refugios de Cervecería Patagonia ofrecen no sólo todas las variedades de cerveza de la marca sino también platos para acompañar.

Algunas de las opciones son el bife de chorizo con manteca de hongos y papas al rescoldo, el matambrito de cerdo con salsa del sur y vegetales asados, y la parrillada para compartir con vegetales ahumados, salsa criolla y chimichurri con merkén.

Nueva línea de vinos jóvenes. Bodegas Bianchi acaba de lanzar su nueva línea Finca Los Primos, que incluye un Malbec, un Cabernet Sauvignon, un Pinot Noir de la Patagonia, un Rosé y un Chardonnay. Son varietales jóvenes, fáciles de tomar y con gran relación precio-calidad.