Reconciliación, mimos y la visita de La Joaqui: el cumpleaños de un año del hijo de El Noba

La vida de Lautaro René Coronel, más conocido como El Noba, fue muy vertiginosa, aunque también estuvo llena de logros. El cantante de cumbia 420 falleció en 2022 luego de un accidente en motocicleta. Cuando murió, no sabía que Ramiro Alejandro, el bebé recién nacido de Ailén Díaz, era su hijo.

Si bien la mamá del músico, Vanesa Aranda, al principio no confió en el testimonio postmortem de la chica, un análisis de ADN lo confirmó y desde aquel día se dedicó de lleno a disfrutar de su nieto. Ahora, a casi un año del fallecimiento, en familia y reconciliados, tanto Díaz como la madre de su ex se juntaron para celebrar el cumpleaños del niño.

La reconciliación entre ambas mujeres se consolidó a tal punto que Díaz subió muchas historias reconociendo el esfuerzo de la abuela de su hijo. "Ella organiza, él supervisor", escribió en una foto donde se los ve de espaldas y con el niño en los brazos de ella. También destacó "su carita de felicidad" en otra foto con Aranda.

"Gracias abuela por el hermoso cumple y todos los detalles tan lindos. Y por amarlo tanto", expresó Díaz, en un reconocimiento final, con nombre y apellido.

En otra imagen donde se lo veía a Ramiro solo, también Ailén se mostró muy agradecida por todo lo que sucedió. "Que vos seas feliz, verte rodeado de gente que te da amor, te mima y te acompaña. Ojalá siempre crezcas así de bueno y simpático. La familia de papi siempre va a estar", prometió Díaz.

Vale recordar que antes de que la madre de El Noba reconozca la paternidad sobre Ramiro, hubo muchos cuestionamientos respecto a la veracidad de la información que brindaba la mamá del bebé. Aunque también es un hecho que desde que se confirmó, el apoyo y el afecto fueron totales.

Cuando todavía estaba todo en duda, fue el papá del cantante, Daniel Coronel, quien facilitó el ADN y quien vio en el rostro de su nieto la cara de su fallecido hijo. "Este regalo me lo mandó mi hijito del cielo", confesó en aquellos días.

A su vez, como invitada estelar, en el festejo estuvo La Joaqui, la cantante que viene de protagonizar el hit Muñecas junto a Tini Stoessel y también Glock con Cazzu. La chica de Barracas no se olvidó nunca de la relación que la unió con El Noba, a tal punto que semanas atrás se refirió a que sentía que él le hablaba.

"Éramos tal para cual. Me enamoré de él, de su familia, de ir a comer a su casa los domingos, un montón de cosas que me re gustaban de la vida, de las emociones reales", detalló en una entrevista que brindó un mes atrás a TN, donde también confesó que siente su presencia muchas veces.

"Desde el día en que nos conocimos hasta el último día que nos vimos, todos los días hablábamos, me acompañaba al estudio, yo lo acompañaba a él. Fuimos re compinches y lo sigue siendo porque me siguen pasando cosas. Cuando se va alguien que uno quiere mucho, uno lo ve en todos lados. El otro día iba a un recital y me crucé con muchos chicos con casco y nos reconocimos y yo sé en mi corazón que esos locos me los mandó él. Hay cositas donde él sigue estando para mí, mi vida es un antes y un después de él", aseguró.

"El último día que lo vi fue cuando filmamos Butakera y me dejó una canción a la que le pusimos tanto amor. Fue fuertísimo tener que sacar la canción sin él. Tiene tantas emociones integradas en una canción que fue un antes y un después en mí, en mis sonidos, en las puertas que se abrieron y es algo hermoso. Yo sé que eso que me dejó es único, súper especial y era nuestro y sigue siendo nuestro. Uno nunca está preparado para dejar partir a quien uno quiere", precisó La Joaqui.

La presencia de la cantante en el festejo es una demostración más del recuerdo que tiene de El Noba y el apoyo hacia los suyos.