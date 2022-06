Recrudece la guerra de la China y Vicuña: el sorpresivo rol de pacificadora de Pampita

En agosto de 2021, después de desmentidas durante mes y crisis permanentes, Benjamín Vicuña confirmó su separación de Eugenia Suárez, con quien estuvo en pareja durante cinco años y medio, y tuvo a Magnolia y a Amancio. Algo había cambiado en la relación. En otras oportunidades, era la China la que salía a hacer frente a los rumores o a las noticias vinculadas a su intimidad.

Esa vez, el chileno salió a hacerse cargo a través de una historia en su cuenta de Instagram. "Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”, fue lo primero que escribió el actor. Y finalizó: “Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera".

Tal como quedó claro en las dos primeras líneas de su escueto comunicado, Benjamín soñaba con mantener un buen vínculo con la China tras el adiós definitivo. En primer lugar, por sus dos hijos. En segundo lugar, para que la división de bienes fuera lo menos conflictiva posible. Y, por último, para que ninguno de los dos se convirtieran en blanco fácil de la prensa y de la opinión pública. Su idea era tener un calco del divorcio co Carolina Ardohain, quien a pesar del dolor por la infidelidad con la China y el escándalo que le siguió, pudo construir una una buena relación con su ex. Claro que Vicuña no sabía que en el horizonte de sus vidas se asomaba un tsunami descomunal.

Wanda, Icardi y una relación abierta



“Otra familia que te cargaste por zorra”. La frase quedó en el imaginario popular desde que el 16 de octubre de 2021 Wanda Nara la escribió y publicó en una de las historias de Instagram. Ese mismo día, la mediática borró de su cuenta todas las fotos que tenía con Mauro Icardi. A las 48 horas, Argentina y Francia se veían sacudidas por un escándalo de engaños y una protagonista de lujo: la China Suárez.

La historia fue contada tantas veces que ya no merece ser repetida, por eso va un breve repaso. Instagram. Like va y viene entre Eugenia e Icardi. Mensajes privados. Coqueteos. Charlas por Telegram. Viaje de Wanda y su hermana Zaira Nara a Milán. La China en París. Encuentro con Icardi en una habitación de un famoso hotel. ¿sexo o fallida performance?. Pelea, separación y reconciliación de Wanda y su marido. Fin.

Desde entonces, la China fue puesta bajo el foco. El machirulismo la acusó de cuestiones que no valen la pena y jamás se preguntó si, en realidad, quien tenía que dar explicaciones era Icardi porque estaba casado. Cierto sector del feminismo la defendió mediáticamente. En el medio, la actriz perdió amigas. Una de ellas fue Paula Chaves, confidente de Zaira, y por ende ahora enemiga de la China. Ella siguió con su vida pero los conflictos se multiplicaron. Dio un par de notas en el que recordó que ella es una mujer soltera. Libre. Y tenía razón.

En el medio, Suárez se mudó a España. Se enganchó con otro hombre. Un empresario llamado Armando Mena Navareño, oriundo de Madrid y amante de las motos. Se conocieron por amigos en común pero la cosa duró poco. Ella volvió a Buenos Aires. Los medios la seguían. La rodeaban cientos de rumores. Desde un supuesto affaire con Rodrigo De Paul y un romance con Nicolás Furtado hasta supuestas infidelidades a Vicuña. De hecho, alguien dijo que Eugenia y Benjamín tenían una relación abierta. Es decir, cada uno podía tener las relaciones con quienes quisieran y el otro las aceptaba. También se hablaron de incontables infidelidad de Benjamín. Nadie sabía qué era verdad y qué mentira.

La bronca de Vicuña fue creciendo. Le reprochó a su ex mujer lo que había sucedido. Se enojó por el affaire con Icardi, con quien chateaba cuando aún estaba en pareja con él. Le pidió que cuidara a sus hijos. Le reprochó que Furtado hubiera estado en la casona de campo de Pilar donde ella vivía pero que él le había pagado dólar por dólar. La guerra había comenzado.

Aquella propiedad había sido un dolor de cabeza desde el principio. La pareja la compró en plena crisis en su relación. Cuando finalizaron la remodelación, Eugenia, Magnolia, Amancio y Rufina, la hija de la actriz y Nicolás Cabré, se mudaron a ese lugar. Vicuña no. Para entonces el chileno se quejaba del elevado costo de la remodelación de la casona. Semanas después se separaron.

El diálogo entre Vicuña y la China se fue apagando a la misma velocidad con la que habían empezado el romance en plena filmación de El hilo rojo. Donde alguna vez hubo pasión, ahora había distancia y bronca. Para entonces, él blanqueó su noviazgo con Eli Sulichin. Ella volvió con el español, se separó y, una vez en Buenos Aires, comenzó a salir con el cantante Thomas Tobar, más conocido como Rusherking y por ser el ex de María Becerra.

Más allá de su buen presente en lo amoroso, ninguno de los dos olvida la batalla que mantienen viva. Mientras Vicuña intenta que la pelea con su ex pareja se mantenga en los límites de la intimidad, la China ya no tiene problemas en dejarlo expuesto en público. Para eso, no solo usa las historias de Instagram sino que reactivó su cuenta de Twitter.

En las últimas semanas, tras sufrir guardias periodísticas del programa de Ángel de Brito y convertirse en víctima de falsas noticias difundidas por Yanina Latorre, quien también juzgó que siendo madre saliera de noche, Suárez escribió en Twitter: “Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por “trabajo”). Hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo +”.

La respuesta a Latorre fue lapidaria. Pero también escondía un misil a Vicuña. Ese entrecomillado en la palabra “trabajo” era un pase de facturas para el chileno. Hacía pocos días, el actor se había ido de vacaciones con su novia a New York. El mes anterior había repetido viajes juntos a su novia a Mendoza y a Chile, aunque en ambas ciudades tuvo filmaciones para una película. Para entonces salió a la luz que el diálogo entre la China y Vicuña era nulo. Todos los temas eran tratados mediante sus abogados.

Tras el tuit de Suárez, el chileno afirmó al ser consultado: “Sinceramente no entiendo qué es lo que pasa y por qué se cuestiona mi rol. Yo vivo en Argentina para estar cerca de mis hijos y los amo profundamente”. Y agregó: “Soy padre hace 16 años y jamás me cuestionaron mi rol”. De esa manera, metió en la guerra a su primera ex: Pampita.

¿Es cierto que la modelo jamás le cuestionó su paternidad? Absolutamente. En público, Ardohain siempre fue una defensora de la buena imagen de Vicuña. Y eso que tenía motivos para enojarse. Pero optó por decir públicamente al ser consultada sobre el tuit furioso de la China: “Yo nunca hablaría mal del padre de mis hijos. Nuestros hijos van a crecer y no es bueno que tengan que leer esas cosas cuando sean grandes”.

Con cierta altura, le metió una chicana a la China. Pero, sorpresivamente, días después Pampita se convirtió en la pacificadora entre su ex y Eugenia. ¿Qué hizo? Primero invitó a la actriz a la fiesta de cumpleaños de Beltrán. Ella le agradeció pero le dijo que no podía ir. Minutos después, le consultó a Pampita si podía pasar a dejarle un regalo al nene. Así lo hizo. De hecho, se sacó una foto con él y con Magnolia y escribió en redes: “Feliz nacimiento al hawaiano que nos robó el corazón. Que lleva alegría adonde vaya. Gracias por ser tan buen hermano. Te queremos infinito, Beltru”. Además etiquetó a la Ardohain en la imagen. A Vicuña no.

Durante ese encuentro, Pampita también estuvo presente y tuvo una larga y profunda charla con la ex de su ex. Al parecer, hablaron sobre el profundo conflicto que atraviesan. Así fue que la modelo se enteró que ya no hay diálogo entre el chileno y la China. Todas las negociaciones por la cuota alimentaria de sus hijos, son acordadas por representantes legales. Entre ellos está todo mal.

Ese panorama era inimaginable para Pampita, quien soñaba con tener una gran foto familiar completa durante el cumpleaños de su hijo. Por eso, más allá de cualquier chicana, la modelo y conductora eligió ponerse en el lugar de pacificadora y tratará de que tanto su ex como la China vuelvan a tener un buen vínculo. Aunque por ahora, desde su círculo íntimo, es más probable que Wanda sea convierta en amiga de la China a que ella vuelva a hablarle a Vicuña.