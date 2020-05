Redobló la apuesta: la filosa reacción de Verónica Lozano ante la polémica por sus burlas a Nicolás Wiñazki

Sigue la polémica. Después de que Veróniza Lozano parodiara en vivo a Nicolás Wiñazki -quien cuestionó la prolongación de la cuarentena desde el noticieron de TN-, muchos usuarios se volcaron a las redes sociales e instalaron un trendig topic apuntando contra la conductora: #VerónicaLozanoHDP. La filosa respuesta y la reacción del periodista del Grupo Clarín.

Todo comenzó el jueves por la noche cuando Wiñazki cuestionó la extensión del aislamiento social obligatorio que por esas horas se sabía iba a anunciar Alberto Fernández. Al día siguiente, Lozano invitó a su programa al doctor Jorge Tartaglione, quien manifestó su preocupación por "la militancia anticuarentena" imperante en algunos sectores de la sociedad.

"Wiñazki: 'Nació mi sobrina y no la pude ver. Y mi abuela no pudo ver a mi sobrina'", recordó la conductora, quien no sólo utilizó un tono jocoso, sino que se burló de lo que había planteado el periodista. La burla se viralizó de inmediato e hizo que el "Lanata boy" le dedicara un segmento del noticiero al tema.

Pese a la repercusión, Lozano se hizo la desentendida al ser consultada por el portal PrimiciasYa. "No vi lo que dijo y no tengo nada para decir", esquivó. Cuando el periodista que la había contactado le envió por WhatsApp el link de la nota con la respuesta de Wiñazki, Lozano volvió a mostrarse indiferente: "Tomo mate y dopo leo".

En las últimas horas, la campaña en contra de Lozano se volvió evidente. Atenta a los mensajes que recibía, la conductora se sumó al TT y disparó: "#VerónicaLozanoHDP ¡Llegué! ¿Dónde se cobra el # (hashtag)?".

El descargo de Wiñazki por la broma de Verónica Lozano

Hice un comentario personal y me sorprendió lo que dijo una excompañera de TN, Vero Lozano, que me imitó, y no tengo ningún problema con que me imiten. Me causa gracia. Me sorprende porque quizás le afectó la cuarentena. ¿Nos estamos volviendo todos locos? Vero, vos sos psicóloga y yo lo que hice fue preguntar sobre hasta cuándo va a seguir la cuarentena, que es lo que se pregunta gran parte de la sociedad.