Redrado, contra las cuerdas: fue embargado y debe pagarle una fortuna a Luciana Salazar

Luciana Salazar y Martín Redrado mantienen una relación tirante. De hecho, su vínculo es pésimo a pesar de que llegaron a hacer las paces en algún punto de esta historia, algo que duró muy poco. Sin ir más lejos, fueron más los conflictos a lo largo de esta relación que los buenos momentos y durante años, la modelo y el economista fueron y vinieron hasta que decidieron ponerle punto final a su historia de amor con denuncias cruzadas.

Si bien quedaron unidos por Matilda, la hija de Luli, a quien el economista prometió cuidar y ayudar económicamente hasta su mayoría de edad a pesar de no ser su hija biológica, la blonda decidió llevar al economista a la justicia luego de acusarlo de no cumplir con la cuota alimentaria de la menor y de tildarlo de “mentiroso”. Cabe destacar que Redrado se había comprometido a tener un vínculo con la pequeña y a ayudarla en todo lo que sea posible, sobre todo económicamente.

Esto último, según Luli, no se cumplió y en las últimas horas la Justicia le dio la razón: consiguió que al economista le embargaran de manera preventiva una de sus cuentas por adeudar 10 meses de la cuota alimentaria de Matilda. “Es una vergüenza que quien fuera presidente del Banco Central y hoy Director General de Fundation Capital, tenga paradójicamente un embargo en su cuenta bancaria por no cumplir con alimentos a una menor”. escribió Salazar junto al documento.

Y agregó: “Desconozco el accionar de la persona que fue mi pareja y con la que compartí más de 10 años, ya que nunca hubiese llegado a estas instancias y menos con una menor en el medio. Sabiendo que fue una decisión conjunta que Matilda venga a este mundo, y que por eso se le garantizaron todos sus derechos antes de nacer, que quedaron plasmados con todo lo que firmó”.

Como si esto fuera poco, Luciana no se quedó callada y también disparó contra Lulú Sanguinetti, la actual esposa del economista. “Espero que tengas a tu lado a alguien que te ayude a entender que el despecho nunca te lleva por el buen camino. Pensando que me hacés un daño a mí, solo se lo estás haciendo a una menor (vulnerando sus derechos). Pero principalmente te lo hacés a vos mismo que, según me consta, sos un prestigioso economista”, manifestó.

Recordemos que el economista reclamaba un régimen de visita para ver a Matilda. Además, ella lo denunció en varias instancias por maltrato hacia ella y también hacia la pequeña. Sin embargo, a fines de 2021, Redrado se acercó a Salazar y, a lo largo de tres reuniones en donde se encontraron cara a cara, no sólo le pidió disculpas sino que le manifestó su intención de crear un vínculo con la niña. “Creo que sabe que en algún punto se equivocó y eso está bueno”, dijo Luciana.

Curiosamente, en cuestión de semanas todo cambió y -a juzgar por el embargo- las cosas entre ellos están peor que nunca. Puntualmente este embargo es por un acuerdo que ellos firmaron en el mes de diciembre. En febrero de este año, Martín dejó de abonar la cuota alimentaria y otros acuerdos que mantenía con Luli. Si bien la modelo quiso arreglar, no se llegó a un acuerdo y fue a la Justicia a reclamar.

Frente a las pruebas que ella presentó y a las firmas que fueron certificadas por escribano, la Justicia determinó el embargo de los bienes de Redrado. Luciana reclama un "incumplimiento" de acuerdos íntimos de parte de Redrado y le hizo una denuncia penal. A pesar de que Lulú Sanguinetti, la pareja del Redrado, la tildó de "despechada", Luciana había sido clara en remarcar que fue ella quien dejó al economista.