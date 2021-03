Redrado dijo que no siente "amor" por Luli y ella le respondió: "Es una especie de psicopateo"

A raíz del insólito audio que Luciana Salazar decidió viralizar, Martín Redrado no quiso ser menos y mantuvo un cordial diálogo con Intrusos, donde explicó que le dejó en claro a la mamá de Matilda que no siente "amor" por ella.

"Yo solo la invité a comer para resolver el lío que armó a fin de año. El monólogo que hizo en Polémica en el Bar el 30/12. La comida era para dejar las cosas en claro”, sostuvo sobre el encuentro que tuvo con la blonda en Miami.

A través de una conversación que mantuvo con la panelista Paula Varela por Whats App, el economista agregó: “Pau, yo le dije y está escrito: si no hay amor, no hay nada que se pueda iniciar. Yo ya me sentía mal y estaba queriendo cerrar la conversación. Por eso respondo con monosílabos. Te hago una pregunta, ¿vos escuchás una charla entre dos enamorados? Está editado y por eso se lo escribí después. Para que no queden dudas”.

Según la panelista de Intrusos, Luciana le habla al ex titular del Banco Central del "arreglo que sería más que nada para revincularse con Matilda", no para volver a una relación amorosa con ella. "Eso es lo que dice Redrado”, aclaró Varela poco antes de mostrar la captura de pantalla que le envió Redrado de la charla privada que mantuvo con Luli.

En la misma se puede ver como el economista le dice “hablamos mañana” y ella le responde: “Te dije que mañana con la nena es complicado. Yo prefiero cuando ella duerme. Y más que mañana se me va la empleada a la tarde”. Días más tarde, Redrado le dice: “Siento que tenemos mucho cariño pero no hay amor”. A lo que Luli le contesta: “¿Podés hablar o no? Prefiero hablar hoy”.

Luciana Salazar y Redrado siguen enfrentados.

Vale aclarar que en las últimas horas, Fernando Burlando, abogado de Redrado, avisó que le iniciará acciones legales a Luciana por la difusión de la conversación que tuvieron sobre las supuestas condiciones del blanqueamiento en enero de este año. “Una tiene que estar demostrando constantemente que dice la verdad. (Redrado) te hace quedar como mentirosa y eso no lo permito", sostuvo la ex panelista de Polémica en el Bar.

Y agregó: "Si él es así, allá él. Pero yo no soy esa clase de persona. A mí no me gusta que me pongan en ese lugar”. La modelo dialogó también con el ciclo Mañanas argentinas, por C5N, donde sostuvo que no juega “sucio” y aclaró que editó el audio que se filtró a los medios “porque se nombraba a personas que no tenemos por qué involucrar”. En ese sentido, remarcó que el reencuentro entre ambos se dio a "pedido" de Redrado.

Si bien la conversación que viralizó Luli es del 10 de enero, explicó que ya se habían visto dos días antes junto a la abogada Ana Rosenfeld. “Es una persona que nos ayudó mucho con el tratamiento de subrogación (por el nacimiento de su hija Matilda), estuvo muy presente en nuestra relación. Él la llama como una mediadora cuando estamos enojados”, detalló, sobre la mediática abogada.

Y continuó: “Ese día (por el 8 de enero) nos juntamos los tres a aclarar la situación. Estábamos preocupados de cómo hacerlo en los medios. Veníamos de varias peleas. No solo porque Martín había cortado una relación recientemente. Yo le dije que no hablaba bien de él que apareciera con otra persona tan rápido. No me parecía prolijo que nos vean, que hubiera una foto. Por eso se hizo el paso a paso, dando señales, para que no sea tan abrupto”.

Para Salazar, las actitudes de Redrado pertenecen a un "psicópata". Yo creo que (lo que hace) es una especie de psicopateo. Lo que él hace a través de su abogado no sé si hasta no es violencia de género. Ya no sé qué le está pasando por la cabeza. Hace dos días recibí algo, que no entiendo qué pasó. Tiene actitudes muy cambiantes que me desconciertan”, concluyó, sin dar más detalles sobre el presente que recibió.