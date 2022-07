Redrado fue embargado y debe pagarle una fortuna a Luciana Salazar: "Para la Justicia fui su mujer"

Desde que se separaron, el vínculo entre Luciana Salazar y Martín Redrado es pésimo. Si bien llegaron a hacer las paces en algún punto de esta historia, la realidad es que aquella tranquilidad tan solo duró un suspiro y fueron más los conflictos a lo largo de esta relación que los buenos momentos. Durante años, la modelo y el economista fueron y vinieron, pero hace ya un tiempo que ambos decidieron ponerle punto final a su historia de amor.

A pesar de eso, quedaron unidos por Matilda, la hija de Luli, a quien el economista prometió cuidar y ayudar económicamente hasta su mayoría de edad. Si bien no es su hija biológica, la propia Salazar había comentado que su ex pareja se comprometió a tener un vínculo con la pequeña y a ayudarla en todo lo que sea posible, sobre todo económicamente hablando, cosa que ahora no estaría cumpliendo.

De hecho, la blonda destacó semanas atrás los motivos por los cuales decidió llevar al economista a la justicia tras tildarlo de “mentiroso”. “Nunca creí que se iba a meter con Matilda; ese fue mi límite. De la vida personal no sé nada. Yo me quedo con lo que pasó ese día porque vi muchas mentiras en esa nota. Si se casa o no se casa es un tema de él, pero si se casa les mintió a ustedes también. En esa nota mintió con todo, con lo mío, con lo de él, con todo”, había dicho Salazar.

El economista reclamaba un régimen de visita para ver a Matilda, hija de Salazar. Además, ella lo denunció en varias instancias por maltrato hacia ella y también hacia la pequeña. Sin embargo, a fines de 2021, Redrado se acercó a Salazar y, a lo largo de tres reuniones en donde se encontraron cara a cara, no sólo le pidió disculpas sino que le manifestó su intención de crear un vínculo con la niña. “Creo que sabe que en algún punto se equivocó y eso está bueno”, dijo Luciana.

Curiosamente, en cuestión de semanas todo cambió y -a juzgar por la información- las cosas entre ellos están peor que nunca, ya que el economista fue embargado a raíz de una demanda puesta por la mediática. "A estas horas Martín Redrado está embargado. Esto fue a través de una demanda de Luciana Salazar. Esto es el comienzo de la gran guerra que se venía asomando", contó este martes Paula Varela en Socios del Espectáculo.

Y sumó: "Puntualmente este embargo es por un acuerdo que ellos firmaron en el mes de diciembre. En febrero de este año, Martín deja de abonar las cosas que tenía que abonar, entre ellas lo de los óvulos, lo de los embriones, y a partir de ahí Luciana quiso arreglar. No se llegó a un acuerdo y fue a la Justicia y frente a las pruebas que ella presentó en la Justicia y a las firmas que fueron certificadas por escribano, la Justicia determinó el embargo de bienes de Martín Redrado".

Además, la panelista -que ya había adelantado que la mediación entre Luli y Redrado había concluido en malos términos y que la causa irá a juicio- sostuvo que "el embargo es porque él en el acuerdo ponía acciones como garantía y son esas las acciones que están embargadas". “Una frase que Redrado habría deslizado en una conversación privada con un grupo de gente es ‘me parece que Luciana no tiene otra forma de seguir vigente’”, agregó Mariana Brey.

Y remarcó: “Otra frase que no iba a decir pero que acá va, es que Martín piensa que Luli todavía no encontró reemplazante”. Recordemos que tras el pedido público de disculpas del ex presidente del Banco Central, todo parecía llegar a su fin en buenos términos. Sin embargo, luego de que trascendiera la noticia de la mediación fallida, Luciana publicó historias en su perfil de Instagram, sin nombrarlo, pero visiblemente enfurecida con él.

Cabe mencionar que en 2021, Redrado había decidido ponerle fin a las declaraciones mediáticas de Luciana en contra suya, y a la difusión de audios y conversaciones privadas, llevándola a la Justicia por "hostigamiento e injurias". En ese marco, el economista le hizo un reclamo millonario. Dicho pedido no prosperó pero lejos de quedarse de brazos cruzados, Luli arremetió y también denunció a su ex.

Luciana reclama un "incumplimiento" de acuerdos íntimos de parte de Redrado y le hizo una denuncia penal. A pesar de que Lulú Sanguinetti, la pareja del Redrado, la tildó de "despechada", Luciana había sido clara en remarcar que fue ella quien dejó al economista. “La verdad que me empezó a atacar e injuriar injustamente, cuando me parece que su dolor o su bronca la tiene que depositar en la persona que le mintió que tiene al lado. Los cuatro años mintió constantemente. Más allá de eso, yo nunca la mencioné, nunca hablé de ella. Lo que ustedes filtraron son audios que son para la Justicia, cosas que yo tengo para demostrar lo que dije. No tiene que ver con ella. Me parece que me injurió injustamente”, dijo semanas atrás.

Y agregó: “Si yo ya le dije que no lo amaba más; ¿cómo me va a doler? Es al revés, toda la situación que está pasando, que yo lo tengo que llevar a la Justicia, es despecho de él, porque hasta febrero estaba cumpliendo con todo. Yo no sé cómo le va a explicar eso a la Justicia. Con una persona que te hace quedar como una loca mentirosa lo mejor que podés tener en tu vida son pruebas, porque si no no tenés como defenderte. Y eso fue lo que yo busqué, porque sentía constantemente que me hacía quedar mal. “Primero con el mail del año pasado, que me llevó a la Justicia por eso. Mirá el grado de locura de este hombre".

Según Luciana, mientras Redrado la denunciaba por "hostigamiento", le enviaba en secreto un mail para invitarla a irse de vacaciones con él." Como él no podía justificar sus actos, tuvo que salir a decir que yo era una hacker, por eso ahora es mi turno de ir a la Justicia. Hay hasta firma de escribano público. A mí me había dicho que hay una persona a la que no se lo había dicho, no importa a quién. No es un problema mío, es todo muy extraño lo que pasó. En claro está que yo nunca mentí. Yo tengo pruebas de él pidiéndome disculpas por el daño que me hizo, a confesión de partes…”, sentenció con respecto a las obligaciones que Redrado había asumido.

Lo cierto es que la modelo reaccionó al embargo de su ex con un muy filoso tuit: "¡Cuando vas con la verdad! Encima tiene el tupe de decir que no esta notificado. Notificadísimo, embargadísimo. Se hizo justicia". Además, en diálogo con El Trece sostuvo que la justicia la respaldó porque tiene "pruebas de todo". "Esta persona, mi ex pareja, tiene todo escrito conmigo bajo escribana pública. Es inentendible porque él mismo sabe que tiene todo firmado a través de una escribana pública. Nos queda pensar que hace todo esto porque sabe que lo único que nos une hoy es el conflicto", destacó.

Y sentenció: "Habría que preguntarle a él que le pasa sentimentalmente por la cabeza que no puede soltar una situación que, encima, la primer perjudicada no solo soy yo sino también mi hija que está en el medio. Nunca pensé que se iba a meter con mi hija, pensé que tenía un límite. A mi me firmó todo, puso escribana pública y en los papeles, para la justicia fui su mujer. Conviví con él y fue su mujer. Lo mío por suerte no fue una fantochada. El no haber accedido me salió muy caro con él y él sabe muy bien porque no accedí. A muchas cosas y cuestiones no accedí, como acercamientos físicos."