Reducción de personal en "Los ángeles a la mañana": qué panelistas no saldrán más al aire en medio de la feroz interna

En medio de la feroz y pública interna entre sus panelistas, el ciclo Los ángeles de la mañana tendrá dos bajas. ¿El motivo? La baja de la pauta publicitaria y los nuevos requerimientos sanitarios obligó a la producción a tener que despedir -por un tiempo- a Majo Martino y Lourdes Sánchez, ambas abanderadas del team "Latorre".

Aunque en un principio se especuló con la posibilidad de que ya no estarían más en el ciclo de Ángel de Brito, Lourdes dialogó con BigBang y negó la información: "Eso no es cierto". En efecto, de acuerdo a la información a la que tuvo acceso este medio, la ausencia será temporal y el staff regresará a la normalidad una vez que pase el aislamiento social obligatorio decretado por el presidente.

"Arranqué a fin de diciembre inicialmente sólo por dos días y fui quedando mes a mes. No es que estaba fija", explicó Martino en referencia a su contratación, al tiempo que anticipó: "Lo más probable es que vuelva después de la cuarentena".

De acuerdo a Majo, la producción le explicó que no podían tener a todas las panelistas en simultáneo para poder respetar la distancia social. "Terminé en marzo por el tema de la cuarentena. Nos dijeron que no iban a poder tenernos a todas en el piso".

La baja implica un fuerte golpe para Yanina Latorre, quien mantiene un duro enfrentamiento con algunas de sus compañeras. Lourdes y Majo eran y son "team Latorre". "Quedó sola", reconoció entre risas Martino, quien rápido aclaró: "¡La seguimos bancando! Ayer Ángel subió a su Instagram historias nuestras bancándola".

La semana pasada, Latorre se enfrentó a dos de sus compañeras: Andrea Taboada y Karina Iavícoli. "A mi familia le duele esto de Taboada porque ella era mi amiga. Venía a mi casa, comíamos. Es amiga de Diego, es amiga de Lola (su hija); así que a toda mi familia le llama la atención el maltrato sistemático que recibo, eso fue lo que me angustió. Cuando hablo me interrumpe y me hace burla", denunció la panelista en uno de los vivos que realiza con Lizardo Ponce.

Taboada respondió con un video que compartió el conductor desde su cuenta de Instagram. "No podés reconocer tus errores. No podés ni siquiera pedir disculpas. Vos te mandaste una cagada conmigo. Yo te dije que estaba triste por esa cagada y no lo podés reconocer".

"Yanina no necesita que nadie la defienda, pero si coincido con Beto Casella en que quedó desbalanceada. Yanina ha tenido enfrentamientos con todas. La pelea que me intriga es la que tiene con Taboada. Eran muy amigas", sumó Maite Peñoñori, incrementando el misterio en torno al disparador entre el cruce de Latorre y Taboada.

Cinthia Fernández, por su parte, se refirió a la división de bandos dentro del programa y cargó contra Iavícoli, "aliada" de Taboada. "A Majo y a Lourdes también les tira palos. No sé si es la gente jovencita. Tiene una rabia. Te lo tira como comentario por abajo. Yo no soy rápida. Karina tiene comentarios machistas, debería aggiornarse o tirar la chancleta. Quizás se descontractura teniendo relaciones, un amante", disparó sin piedad.