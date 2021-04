Amores y Mar del Plata: Macarena Achaga, la argentina que encarna a la hija de Luismi

El domingo, Netflix estrenó la segunda temporada de la exitosa serie que repasa la biografía de Luis Miguel, esta vez enfocada en su vida adulta.

Y entre otros nuevos personajes, será el turno de que se sume a la historia Michelle, la hija mayor del astro mexicano, nacida a fines de los 80, luego de su breve romance con la actriz Stephanie Salas. En un principio, la niña no fue reconocida por el cantante.

La encargada de encarnar a Michelle en la serie será la argentina Macarena Achaga, una talentosa joven nacida en Mar del Plata. Su carrera comenzó como modelo y, en el 2007, debutó como conductora del programa Los 10 más pedidos, en la señal de música MTV.

Luego se sumó al elenco de la serie juvenil Miss XV, del canal Nickelodeon, filmada en México. Decidió quedase en el país azteca y continuó con su carrera como actriz, con papeles en el corto El librito rojo y en la versión local de Gossip Girl.

En 2015, pudo verse a Macarena en la serie chilena Sitiados, junto a Benjamín Vicuña y Andrés Parra. Y en 2018 se topó con la fama de la mano de su personaje en la novela mexicana Amar a muerte, donde encarnó a Valentina.

Ese personaje se convirtió en una de las protagonistas del primer romance lésbico reflejado por la televisión mexicana en el prime time, junto a su colega Bárbara López, quien encarnó a Juliana. En la vida real, Macarena está de novia con Juanpa Zurita, compañero de elenco en Luis Miguel, la serie.

Sobre su participación en Luis Miguel, la serie, Macarena anticipó que no puede "asegurar que Michelle va a estar feliz con lo que va a ver".

"Espero que lo esté porque lo hice con mucho respeto y siempre tratando de dejar su nombre en alto", agregó. "Yo la quiero mucho. Nos respetamos muchísimo como profesionales, yo la respeto en lo que hace y ella creo que también me respeta a mí en la industria; entonces es una relación muy cordial, nos conocemos, hemos convivido, y con eso en mente, yo entiendo perfecto que no se involucre en la creación del personaje porque al final del día es la versión de los hechos contada por Luis Miguel y ella decidió no participar".

La segunda entrega de Luis Miguel, la serie tendrá ocho episodios. La historia comienza a desarrollarse en 1992 y reflejará el renacer del ídolo con su nuevo repertorio de boleros, su dueto con Frank Sinatra, la intensa búsqueda de su madre, su conflictiva paternidad y, por supuesto, sus romances.