Reiki, un papelito enroscado y una canción: el dolor de Gustavo Conti y las "señales" que recibe de Silvina Luna

El 31 de agosto se vivió una jornada de mucha tristeza, angustia y, sobre todo, bronca. Aquel día, el cuerpo de Silvina Luna dijo basta y falleció luego de permanecer internada desde el 13 de julio en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires. Fue su familia, encabezada por su hermano Ezequiel, quien había decidido desconectar a la modelo luego de que los médicos le confirmaran que su cuadro era irreversible: enfrentaba varios problemas de salud a raíz de la cirugía plástica hecha por Aníbal Lotocki hace más de una década, que la llevaron a recorrer distintos hospitales durante los últimos años, y había contraído una nueva bacteria difícil de combatir.

Una vez que la noticia comenzó a recorrer con fuerza los medios de comunicación, fueron varios los famosos que la despidieron a través de las redes sociales y se acercaron el miércoles de la semana pasada a despedirla en la Casa O’Higgins, en el barrio porteño de Belgrano: sus restos fueron trasladados al panteón de actores del cementerio de la Chacarita, tal como ella lo deseaba.

Pero uno de los primeros en despedirla fue su gran amigo, Gustavo Conti. “Siempre te amamos siempre vamos amarte, vivimos por los mismos caminos …siempre juntos siempre en mi corazón porque elegimos ser familia”, había escrito en sus redes sociales el ex Gran Hermano y le sumó a aquel posteo una imagen donde se lo ve con su actual pareja, Ximena Capristo, la propia Silvina Luna y su hijo Félix.

Lo cierto es que a casi una semana del "último adiós" a la actriz e invitado a Cortá por Lozano (Telefe), Conti no sólo habló de su gran amistad con Luna, sino que afirmó que recibe "señales" de ella a diez días de su muerte. Al ser consultado sobre si soñó o notó la presencia de la rosarina, destacó: “Señales... Sí, yo tuve algo, un par de cosas. Subí a la camioneta y había un papelito enroscado tirado en el asiento. Estuve a punto de tirarlo, pero no lo hice y estuvo como una semana ahí".

Y siguió: "Cuando viene la Negra, le dije ‘ese papel es tuyo’. Y era un papelito que le habían dado a Ximena de lo que hacía ella, de Reiki y eso. No sé cómo apareció eso en mi camioneta. Era como una tarjetita y no entiendo cómo llegó”. Sin poder contener el llanto, advirtió que después vivió "otra más que fue tremenda", pero aclaró que es difícil de explicar. “Escuchando música me apareció un tema muy viejo que habla de... lo asocié todo. Nada, locura mía...", dijo.

En ese momento se contuvo y destacó que "tal vez uno quiere que pasen esas cosas, ¿no?”. En otro tramo de la nota, Conti dio detalles de los días que pasó Silvina internada en el Hospital Italiano y explicó por qué, tanto él como Capristo, no iban a visitarla de forma diaria: “En una visita ella se cansaba, no quería que la vean mal. Fui, la vi… Era ir a hincharla también. Aparte, era molestar al hermano que la estaba bailando”.

De hecho, relató que en una de las tantas visitas que logró concretar, la invitó a comer "un asado" en su casa. “Le dije que íbamos a comer un asado en casa. Gordita, dale que te voy a preparar un choricito y una morcilla. ¡Y se cag... de risa! Me dijo: ‘invitalo a comer a Ezequiel también’. Sí. Vamos a comer todos. Ella estaba débil cuando la vi, pero para mí iba a arrancar… Hablamos, despacito, pero hablábamos bien”, relató.

Al final de la charla, describió que Capristo aún "está destrozada" luego del fallecimiento de su amiga. "Es como a mí, que no le entra en la cabeza", manifestó y sobre el sueño que tenía Silvina de convertirse en mamá, reveló: "Congeló óvulos. Tiene óvulos congelados”.