Reina Reech relató que su padrastro intentó abusarla: "Me moría, me enfermé mucho, bajé 11 kilos"

La actriz Reina Reech relató cómo fue el dramático abuso que sufrió por parte de su padrastro cuando tenía 13 años, y que le quedaron graves secuelas. “Entré pupila con todo esto atragantado, me enfermé mucho, bajé once kilos, me moría”, recordó angustiada en la mesa de Mirtha Legrand.

El abuso ocurrió cuando Reech apenas era una adolescente y el marido de su madre, el pianista fallecido Buby Lavecchia, intentó abusarla. El episodio ocurrió cuando su mamá, la reconocida vedette y actriz Ámbar La Fox, viajó a Madrid para hacer un espectáculo de Luis Aguilé. “Me dejó dos semanas antes en la casa con él, y ahí tuve este episodio tan desagradable”, contó la actriz ante la consulta de Legrand.

A mi mamá le dijeron: 'o viene a la Argentina o su hija se nos va".

Además, relató que pudo contarle del intento de abuso a su madre en el momento, aunque Lavecchia siempre negó el hecho. “Se lo conté, porque yo fui pupila. Entré pupila con todo eso atragantado, me enfermé mucho, bajé once kilos, me moría… Le dijeron a mi mamá: ‘o viene a la Argentina o su hija se nos va’. Y cuando vino, se lo pude contar”, aseguró.

Entonces, Mirtha le preguntó si su madre le había creído. “Y… fue raro. Me enfrentó con él, para ver, y él decía ‘no puede ser que digas esto’. Fue difícil, mi mamá se separó y a mí se me fueron los síntomas al otro día que ella llegó”. Si bien su mamá se separó del abusador, al poco tiempo volvió con el pianista. “A los dos años, ya estando en Argentina, me echó de mi casa porque se ve que tenía ganas de volver con él, volvió y me fui con mi papá”, agregó.

La actriz había revelado un año atrás aquel episodio de abuso que sufrió cuando tenía 13 años. Vía Instagram, Reech contó su historia apenas unos días después de que Thelma Fardin hiciera pública su denuncia por violación contra el actor Juan Darthés. “Siento la necesidad, de decir, porque marcó mi vida, tuve años de terapia para superarlo, pasaron 47 años y me sigue estrujando el corazón. Mi padrastro a los 13 años quiso abusar de mí. Cuesta escribirlo, mi inunda una profunda angustia, entiendo a cada mujer que calla, pero basta de callar”.

Fue un momento feo, lo trabajé en terapia y perdoné a mi mamá".

Sin embargo, la historia no terminaría allí: tiempo después, cuando Reina Reech tenía 17 años, un día su madre la llamó a las seis de la mañana completamente angustiada: “Eran los dos alcohólicos, me dijo: ‘venime a buscar porque Buby me rompió la nariz’. Ahí terminó para siempre con él, y yo la llevé a que le hagan una cirugía. Y creo que este es el broche de oro para una historia de amor que es más fuerte y va más allá de un momento feo en la vida”.

“El hecho de que haya vuelto con él me daba la duda sobre si me había creído o no, pero el amor es más fuerte. Eso fue un momento feo, yo lo trabajé mucho en terapia, la perdoné, la pude mimar antes de irse y cuidarla. Por eso digo que el amor es más fuerte que un momento traumático, que una duda. Además, lo trabajé mucho”, cerró, ante la atenta mirada de todos los invitados de La Noche de Mirtha.

Cuando en diciembre del año pasado Reina Reech hizo pública su denuncia, señaló: “Me cuesta decidir exponerlo, soy una mujer grande, basta mujeres, alcemos nuestra voz, es la única manera de protegernos, de liberarnos y que ahora sean ellos los que tema, ellos los que ya no se atrevan a volver a hacerlo”.