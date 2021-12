Reina Reech y el falso rumor sobre el padre de su hija: "Fue perverso. Ellos nunca dudaron”

En la historia de la farándula siempre hubo rumores y teorías nunca comprobadas sobre la intimidad de muchas celebrities. Uno de ellos siempre giró en torno a la paternidad de Juana Repetto de quien se sospecho que su padre no era el conductor Nicolás Repetto sino el actor Ricardo Darín.

Invitada al programa Debo Decir, que se emite por América TV, la madre de Juana, la actriz y empresaria Reina Reech, habló por primera vez al respecto cuando el periodista Luis Novaresio le preguntó por ese rumor.

“No fue fácil. Me creo tan íntegra que jamás podría mentir sobre una cosa así. Sobre todo, a ella misma”, arrancó Reech. “En su momento les rogaba: ‘¡Haganse un ADN! Yo no tenía dudas. Pero se lo propuse a ambos. Y ninguno quiso, porque ellos tampoco tenían dudas”. ¿Si esa versión había resentido su relación con Darín, con quien ella había tenido un romance trece años antes de dar a luz a su hija? “¡No! ¡Él se toma todo en joda!”, agregó.

Luego, en otro de los pasajes de la entrevista, recordó una tensa situación que le tocó vivir justamente con Darín sobre ese tema. “Estaba haciendo un show en el Maipo Cabaret y Ricardo estaba abajo. Un día entro y él estaba con Norma Aleandro. Me dice: ‘Hoy la vi a mi hija enfrente’. Porque Juana vivía ahí. Y yo le respondí: ‘Qué lindo, cariño...’. Él me explicó: ‘¡Todos saben que estoy hablando en joda!’. Y yo le respondí: ‘Bueno, sí, pero acá quedó como... (la duda)’. A mí me pareció perverso (el rumor). Una historia horrible”, afirmó.

Luego Novaresio se puso en la piel de Juana Repetto y dijo: “Qué vuelta le tienen que dar, porque te debe doler un montón que digan que no es tu padre o que es tu padre”. En ese momento se hizo una breve pausa, Reina Reech respiró y afirmó: “Debe ser horrible, supongo. Pero creo que también, cuando uno tiene certeza de saber quién es tu madre, sobre todo, sabe que no le va a mentir con una cosa así jamás. Mi hija no tuvo ni tiene ninguna duda de que yo no le mentiría. Y la otra parte tampoco lo dejaría pasar”.

En su momento, Juana había contado que le decía “hermano” al Chino Darín, a modo de broma. Y explicó: “Todos me cargan con el tema del ADN pero no tengo dudas de ser hija de quién soy. No soy hija de Ricardo, pero es verdad que me parezco”.

Y, con la ironía que lo caracteriza, el protagonista de El Secreto de sus ojos también se refirió al asunto: “Es cierto, es hija mía. Lo que no es cierto es que es hija de Reina. Es hija de otra señora que no puedo dar el nombre. La semana que viene se los digo”.

Nicolás Repetto, por su parte, también había hablado del tema en una entrevista. “Me enteré por Juanita. Ella me lo contó, me lo mostró y me dijo que en Internet había una página sobre el tema. ¡Qué horrible la gente que hace eso! No puedo creer que alguien le haga hacer dudar quién es su papá”, había dicho sobre el rumor que había comenzado a circular hace dos décadas.