Remolacha-gate: El Pollo Álvarez contó quién fue el que le arruinó la noche a Sol Pérez

Sol Pérez no pasó una grata velada durante la ceremonia de los Martín Fierro de Cable y se convirtió en una de las grandes protagonistas de la noche al sufrir una maldad que la obligó a retirarse a escondidas. Según contó la modelo, en un descuido, alguien le puso dos remolachas sobre su asiento y sin darse cuenta, se sentó y se manchó completamente su vestido.

De esta manera, su vestido color verde lima, con un tajo lateral y detalles de plumas, realizado por la diseñadora rosarina Eliana Dreses, quedó completamente manchado de “rojo color sangre” en la zona de su cola. “Parecía que me había venido. Esperé hasta la última terna de mi mesa para que no me enfoquen las cámaras y no me levanté más de la silla”, explicó Sol.

Indignada, la ex Chica del clima exigió que revisen las cámaras del lugar para encontrar el culpable y finalmente apareció, se hizo cargo y pidió perdón. El encargado de dar a conocer quién fue el autor del hecho fue Joaquín “El Pollo” Álvarez, que explicó que todo se trató de un accidente causado por un compañero del programa que la rubia conduce en KZO.

“Sol terminó sentada arriba de la remolacha porque en su nominación, Luis Piñeyro me tiró todo, y se le quedó la remolacha en el sillón, ella después vino y se sentó encima”, reveló el conductor de Nosotros a la mañana (El Trece), desactivando toda las teorías conspirativas.

Tratando de desdramatizar la situación, Piñeyro confirmó que el desliz fue sin intención y aseguró que no existió "ninguna conspiración" en contra de la bella rubia, quien lejos de querer seguir confrontando, aceptó el error y el posterior pedido de disculpas de su compañero.