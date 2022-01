Renació el histórico enfrentamiento de Pampita y Dolores Barreiro: el cruce en Punta y sus antiguos apodos

Hace poco menos de 20 años, las modelos vivían su época de gloria y sus enfrentamientos eran cuestiones de todos los días. Críticas por la altura, ropa rota en la trastienda de los desfiles, discusiones por el orden en las pasarelas y enojos por las tapas de las revistas. Las batallas tenían muchas protagonistas.

Pero, sin dudas, la más envidiada era Carolina Ardohain. La bella Pampita irrumpió en los medios de comunicación y en la moda a pesar de que le faltaban algunos centímetros para ser considerada una modelo alta costura. Con su sonrisa, su carisma y su inigualable belleza se convirtió en la mejor de todas.

Eso le hizo ganarse varias enemigas. A su ya conocida pelea con Nicole Neumann y Julieta Prandi, en la época en la que la apodaron despectivamente “Muqui”, ahora salió a la luz un viejo enfrentamiento con otra de las bellezas de por entonces.

Y todo comenzó por un cruce en un evento en Punta del Este durante este verano. Pampita brindaba una nota para la televisión argentina, cuando por atrás de ella apareció una figura reconocida para el público local. Se trataba, ni más, ni menos, que de Dolores Barreiro, que se alejaba rápidamente del lugar.

Es que, hace muchos años, Dolores era la número uno de la moda argentina. La elegían los diseñadores, las revistas y los organizadores de desfiles más importantes. También se hizo un lugar en el mundo de la televisión. Era la más popular. Hasta que Pampita irrumpió con todo y la desplazó no solo de la agencia de Pancho Dotto sino también del gusto del público.

Sus enfrentamientos comenzaron a darse durante los primeros trabajos que compartieron juntas y continuaron. En silencio, ninguna de las dos se soporta. Más allá del silencioso cruce en Uruguay, salió a la luz que siguen muy enojadas la una con la otra.

En ese sentido, el periodista Diego Esteves relató en A la tarde: “Similitudes, ninguna. Diferencias… una es laucha y la otra, no. Parece que Barreiro es lauchona. Y Pampita pone lo que tiene que poner, no tiene problema con eso. Al parecer, Dolores no.

Y completó: “Una es del capitalismo, y la otra hippie con pre-paga. Una se hace la hippie, pero en realidad no lo es y envidia a la otra, que con todas las letras hace negocios y factura mucho. Y la tercera cuestión, es de amores y pruebas…”.



“Parece que se disputaron algún que otro hombre porque tienen targets similares. Me hablan de la vida amorosa de Dolores, un empresario enigmático del que no puedo revelar el nombre y con el que compartieron fluidos”, finalizó el periodista.

Enseguida, Matilda Blanco, que estaba en el programa como invitada, contó: “Este es un conflicto que viene de larga data. Debe tener por lo menos más de 20 años cuando se hacían los famosos desfiles de Roberto Giordano. En grandes épocas de la discriminación en la moda estaban las pasadas de las altas y de las bajas”.

Y relató cómo se apodaban: “Se decían. Se decían ‘las jirafas’ y ‘las suricatas’. Suricatas porque les andaban entre las piernas a las altas. Había mucha discriminación y los castings eran ‘vos no salís por esto’, ‘no abrís por aquello’, ‘vos abrís y vos cerrás’. ¡Era una matanza!”.

En es punto, recordó: “Estaba Dolores Trull, Florencia Raggi, Dolores Moreno y otras. Mandan para que se acomoden todas para una foto final y alguien dice ‘y cierra Pampita’. ‘No, pero cómo vamos a poner a Carolina’, dijo una productora de moda y yo estaba atrás. Las modelos cuando vos te querías ponerte para una foto arrancaban con los codazos”.

Y finalizó sobre la actitud de Pampita: “¿Qué hizo Carolina? Hizo toda la pasada, con ese cuerpo y esas lolas que se movían, con esa frescura y Giordano y Teté que hablaban de ella sin parar. Y cuando ella vuelve se pone estirada, tirada en el piso, en el medio de la foto”.