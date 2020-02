René presenta a su hijo Milo con una canción que te hará llorar (y no exageramos)

Es una de las canciones más conmovedoras de los últimos tiempos. Difícil es ver y escuchar el nuevo video de René sin que se te piante un lagrimón.

El puertoriqueño René Pérez Joglar, conocido popularmente como Residente, líder de Calle 13, acaba de publicar un René una canción de más de 7 minutos de extensión que se acerca a los 4 millones de visualizaciones en menos de 24 horas.

Es que se trata de un material altamente sensible. Además al final aparece su hijo, Milo, fruto de su amor con la actriz Soledad Fandiño, de quien se está divorciando, un dato no menor que aparece en la canción.

"René es, en palabras de su autor, “la canción más importante” de su vida. Más que una hipérbole del músico puertorriqueño, es toda una declaración reveladora: Residente tiene una buena colección de canciones importantes pero en este caso lo indica porque suena a verdad. Es más: es verdad. René es una monumental composición, quizá ya una de las más grandes canciones de su carrera, que se antoja con apenas unas horas en el aire como una de esas composiciones que atraviesan el tiempo y el espacio. Se hablará de ella en los próximos días. Permanecerá en los próximos años", evalúa el diario El País.

“Una noche me sentía muy mal, estaba en México, el estadio esperándome, y yo no quería salir del hotel. Llamé a mami porque quería tirarme del balcón y no sabía porqué. Esa noche llegaba un amigo y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema”, dijo René en su cuenta de twitter al anunciar el nuevo tema.

Mañana me conocerán más personalmente, mañana les presento a Milo a las 7pm hora Puerto Rico. #René pic.twitter.com/4ho2kb68E6 — Residente (@Residente) February 26, 2020

La canción es un repaso de su vida desde pequeño, la llega del éxito, la fama y el vacío interior, cuando todo eso no alcanza para nada. Es realmente conmovedora.