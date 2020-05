Renovación de contratos, millones y deuda impagable: la historia detrás de la cancelación definitiva de "Separadas"

En las últimas horas, los fans de la tira Separadas recibieron una dura noticia: la ficción de Pol-Ka será levantada y no regresará nunca más al aire. En las últimas semanas, de acuerdo a lo que pudo saber BigBang, se mantuvieron muchas reuniones para analizar la viabilidad del producto, en tiempos de cuarentena y ante la imposibilidad de retomar -en un corto plazo- las grabaciones. El último episodio salió al aire el pasado jueves 19 de marzo, justo un día antes de que Alberto Fernández confirmara por decreto el comienzo del aislamiento social preventivo. Por qué se tomó ahora la decisión y la dura situación que enfrenta la ficción nacional.

La primera en hacerse eco de la noticia fue Julieta Nahir Calvo, una de las protagonistas de la tira con la que la productora de Adrián Suar buscaba replicar -o al menos alcanzar- el éxito que tuvo Argentina, tierra de amor y venganza durante el 2019. "A mí también me da mucha pena cortar esas historias tan lindas que estábamos construyendo para contar (y sanar). Esto es algo nuevo para el mundo que nos toma por sorpresa y nos tendremos que adaptar. De verdad, siento mucho que no podamos seguir grabando".

En un principio, la intención de la productora fue posponer el rodaje, pero no estaba en duda la continuidad de la ficción. De hecho, la primera fecha estimada para el regreso de la tira era el 16 de abril y no se descartaba que fuera la primera tira en incorporar al coronavirus como una de sus temáticas. "La idea fue frenar el rodaje hasta tener un poco más en claro qué es lo que iba a pasar y en qué condiciones se iba a poder volver a la normalidad", advierten desde la productora, al tiempo que suman: "La verdad es que es una decisión que nos puso triste a todos, no sólo al elenco".

Durante el mes de abril, la Asociación Argentina de Actores denunció a la productora por la falta de pago de sueldos. "Ha transcurrido una semana desde que Pol-Ka decidió no pagar los salarios (incluidos los bolos) de la segunda quincena de marzo al elenco de Separadas y El Tigre Varón; haciendo caso omiso a recientes disposiciónes protectorias de las fuentes de trabajo y de preservación del salario", advirtió la entidad a través de un duro comunicado.

En su momento, desde la productora confirmaron la situación a BigBang. La empresa, además de los elencos de las dos ficciones que tenía sobre la mesa para este 2020, tiene 350 empleados, de los cuales 250 son de planta permanente. Para completar el 30 por ciento del salario adeudado de marzo y hacer frente a los de abril, la productora recibió la ayuda del Estado nacional. "Si no se graba, no se produce, y sin producción no se generan ingresos", precisaron en esos momentos.

Los contratos estaban hasta fines de julio, pero no sabemos cuándo vamos a volver por el tema de la pandemia"

Ante la posibilidad de que las grabaciones puedan retomarse recién en el mes de septiembre -de acuerdo a los cálculos estimados por la pandemia de coronavirus-, la productora decidió finalmente cancelar la ficción que tenía como protagonistas, además de Calvo, a: Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Agustina Cherri, Mónica Antonópulos, Julieta Zylberberg, Gimena Accardi, Mariano Martínez y Sebastián Estevanez.

"Los contratos estaban hasta fines de julio, pero no sabemos cuándo vamos a volver por el tema de la pandemia. Obviamente no se pueden renovar contratos. Se suma a la difícil situación de PolKa hoy y de la industria. Producir ficción en nuestro país es muy difícil", sumaron en diálogo con este portal desde la empresa.