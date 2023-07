Renuncia en APTRA y la gestión Ventura bajo la lupa: "No presentan ni los balances"

A días de que se realice una nueva entrega de los premios Martín Fierro, las críticas hacia la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) se hicieron oír, a partir del anuncio que el ministro de Educación, Jaime Perczyk, firmó con el presidente de la entidad, Luis Ventura, para desarrollar cursos de capacitación. La novedad sorprendió a muchos de los socios, que cuestionan la poca transparencia a la hora de informar los resultados de la gestión.

Entre las voces que se alzaron contra APTRA, se encuentra la de la periodista Elsa Bragato, una voz histórica y llena de experiencia en el mundo del espectáculo. Ella acusó a la gestión Ventura de poco transparente y renunció a través de una carta en 2021, pero tal como confirmó su abogado Luis Kramer, nunca la aceptaron ni formal, ni informalmente.

Desde 2019 había presentado críticas severas a los manejos de la entidad, y fundamentalmente a la desobediencia de sus responsabilidades estatutarias por parte de la conducción de Ventura. "Yo solicité los balances y no estaban. A mí me han ignorado", confesó Bragato a BigBang. "Yo no he sido jamás tenida en cuenta para nada. Es más, por haber sido testigo de un compañero me basurearon mucho. Como a los demás. Hay mucho destrato", reveló.

Respecto al anuncio de las prácticas profesionalizantes en APTRA aseguró que no lo puede creer y se preguntó: "¿Y quién va a dar el curso de samba que el presidente promocionaba?". La periodista no condenó el hecho de que existan este tipo de espacios, pero sí manifestó algunas dudas. "Habría que ver qué cursos y quiénes van a darlos", aseguró.

"Yo fui la primera en dar el curso de Periodismo de Espectáculos en APTRA, es mi curso. Un programa fantástico tenía", recordó, quien comenzó a trabajar en la redacción de Crónica durante los años 80, junto a Ventura y otros colegas. Sobre la falta de información que tenían los socios de la entidad declaró: "¿Qué les asombra? Si se manejan así. Me extraña".

"No entiendo cómo no se quejan ni hacen la denuncia a la Inspección General de Justicia (IGJ) por la falta de asambleas extraordinarias", reconoció. "El estatuto obliga a hacerlo cuando van a hacer algún cambio o propuesta fuera de los objetivos, que son las votaciones de los distintos Martín Fierro", informó.

Esa irregularidad no es la única que denunció Bragato. Ella fue una de las primeras que alzó la voz contra la consolidación de Radio Tú, un espacio vinculado a APTRA del cual nunca se informó a los socios. Y criticó que, mientras tanto, no se brinda auspicio a los programas que los socios llevan adelante, algo que tiene costo cero, y que "la mayoría de la gente del padrón de hace cinco años está sin trabajo", porque "acá trabajan cinco personas nada más".

"Me costó mucho dejar APTRA. Fui dirigente del 96 al 98, y estuve a cargo de Interior, que después se llamó Federal, como le puso Carlos Sciacaluga", recordó Bragato, quien fue prosecretaria de la Comisión Directiva que encabezó José de Thomas. "Había enormes deudas, no estaba registrado el Martín Fierro y había desaparecido un millón de dólares, que fue lo que nos motivó a tratar de dar una obra social con el dinero, para que nadie más lo pudiera tocar", añadió.

"Fue muchísimo trabajo, yo sé lo que cuesta mantener todo. Mi pregunta es: ¿Cómo lo está haciendo ahora APTRA? Que desde hace cuatro años está sin un dólar porque se gastaron todo. ¿Quién los mantiene? Esto lo vengo preguntando desde 2018", remarcó la periodista.

"No sé cuánto pueden pagar los socios de cuota, pero nunca va a ser una cosa que te saque la cabeza y que pueda ayudar a una entidad que tiene unos gastos brutales", precisó Bragato. "Ellos dicen que hay 96 ahora. Lo escuché en televisión. Pero creo que la mitad está sin trabajo. Porque no están, son siempre los mismos. Ventura acapara no sé cuántos programas, y además tiene radio", cuestionó.

Los 35 años de la especialista en periodismo de espectáculos como parte de la entidad la hicieron ser una de las protagonistas de uno de los momentos más oscuros y perturbantes de su historia. "Nosotros fuimos asaltados, yo fui una de las cinco personas rehenes de APTRA el 14 de marzo de 1997. Fue una experiencia espantosa. Estuvimos dos horas con la pistola en la cabeza, que nos mataban. Salimos en todos lados", rememoró Bragato.

La periodista también habló sobre los comienzos de Ventura al frente de la entidad. "Nosotros recibimos un mail firmado por todos los integrantes de la Comisión que sostenía a Sciacaluga. Esa comisión, dice dar un paso al costado, dejarlo solo, e iniciar ellos otro camino. Nos llamó mucho la atención a todos los socios. Y de pronto aparece con esa misma base Ventura", reveló.

En los últimos dos años no recibió respuestas de sus pedidos de balances, informes, asambleas y demás. Y el enojo no es sólo con el mandamás de APTRA. "Estoy alejada de todos ellos, porque rinden pleitesía a Ventura. A mí no me interesa todo eso. A nadie, y menos a la única persona que tiene 10 trabajos", disparó, quien aclaró que no es por celos sino porque le parece injusto. "Yo trabajo en el exterior, soy jubilada, tengo mi bienestar, no tengo nada que envidiarle a nadie", aseguró.

Otra de las cuestiones que criticó Bragato es "el ninguneo" a quienes no están al frente de las pantallas y de los medios más importantes y lo graficó con una anécdota que protagonizó durante una entrega de Martín Fierro. "Los premios del final son los supuestamente más importantes. A mí se me dio en un par de oportunidades, y después supe que un par de socios habían tirado la bronca porque había tenido esa posibilidad, de entregárselo, por ejemplo, a Guillermo Francella. Eso enfureció a muchos. Siempre hubo mucho, se practica, y lo denuncio", aclaró.

Elsa, además de ser una periodista con muchos años de carrera, es hija del violonchelista José Bragato, integrante del histórico Octeto Buenos Aires que encabezaba Astor Piazzolla. "Me duele la situación de APTRA, y también me duele estar lejos. Pero ya está. Me dedico a la música, armar discos, libros y a trabajar con gente del exterior", concluyó, con la desesperanza de quien se cansó de ser ignorada entre los suyos.