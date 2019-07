El escándalo estalló el último viernes, cuando se dio a conocer la noticia de que Julián Serrano había renunciado al Bailando por un sueño. ¿La razón? Si bien el protagonista aseguró que necesitaba “un tiempo” para él, lo cierto es que esta drástica decisión se dio a partir de una filosa pregunta de Ángel de Brito al actor y a su compañera, Sofía Morandi: "Chicos, ¿ustedes están saliendo?", había sido la consulta del jurado.

Según trascendió, Morandi y Serrano salieron juntos días atrás al bar The Monkey’s C.H., ubicado en la calle Guatemala al 4400. Allí, después de besarse en la pista de baile, se habrían encerrado a oscuras en el camarín que se encuentra detrás del escenario.

“Estaban tan calientes que entraron a este lugar, no prendieron la luz, por lo que no salía un halo de luz por debajo de la puerta… Y pasaron cosas que ella le hacía a él. Una persona que trabaja en el lugar abrió la puerta y la vio a ella agachadita y a él paradito”, afirmó Yanina Latorre.

Pero Serrano no solo renunció a la pista del Bailando, sino que el viernes a última hora avisó a través de su representante que tampoco iba a seguir al mando del programa S.T.O., el ciclo que también compartía con Morandi por la pantalla de América. Esta situación terminó de enfurecer a los productores de LaFlia (la productora de Tinelli), quienes lo tildaron de “desagradecido”.

Todo comenzó el miércoles 24 de julio, día en que Serrano se reunió con los productores de LaFlia, Federico Hoppe y Pablo “Chato” Prada, para comunicarles la decisión de su renuncia. “Ese día se reunió con los productores, ellos le dijeron que lo piense bien y si quería seguir, pero él renunció”, contó esta tarde Ángel de Brito en el programa “El Espectador” de la CNN Radio.

El jurado del Bailando explicó cómo se dio la renuncia del youtuber y se desligó totalmente del problema, asegurando que él no fue la causa de su salida. “Los que están incomodos se pueden ir, como en cualquier trabajo. Nadie los obliga, cobrás una fortuna, bailás una vez por mes, muy incómoda no podés estar”, remarcó, antes de comenzar con su relato.

“Fue una pregunta, yo no lo acusé de nada. Si pasó algo en un boliche o ´transaron´ delante de la gante no viene al cuento. Se pusieron muy nerviosos, la pasaron mal –según ellos- y Julián Serrano amenazó con renunciar ese día. No renunció ese día porque todo siguió adelante hasta un día antes que salga el programa”, explicó.

Según el conductor, Serrano le explicó a los productores de ShowMatch que su renuncia no tenía nada que ver con el programa, señaló que estaba desganado y que no tenía las mismas energías que el año pasado. “Ya gané un bailando, ¿Qué más puedo dar?”, habrían sido las palabras que utilizó, asegurando que se sentía "chato" en el baile y que le costaban las previas.

A partir de ahí, Hoppe y El Chato pusieron al tanto de esta situación a Marcelo Tinelli y el conductor no lo dudó: decidió que Nico Merlín, el coach de la pareja, sea quien tome el lugar de Serrano. "Ante la renuncia de Julián Serrano, su reemplazante, para acompañar a la campeona Sofi Morandi, será el coach de ellos, Nico Merlín", escribió el conductor

Ante la renuncia de @JulianSerrano01 , su reemplazante para acompañar a la campeona @sofimorandiOk , será el coach de ellos, Nico Merlín. #SuperBailando2019 — marcelo tinelli (@cuervotinelli) July 26, 2019

Lo cierto es que a Tinelli no le gustó la postura que tomó Serrano, ya que ni siquiera le agradeció a través de las redes sociales su participación, tal y como ocurrió en otros casos, como por ejemplo cuando Florencia Vigna decidió dar un paso al costado.

Además, si bien la familia de Serrano aclaró que no está molesta con la productora ni con De Brito, el youtuber no les respondió más los teléfonos a los productores de LaFlia y los mandó directamente a hablar con su representante como intermediario.

Sin ir más lejos, De Brito reveló que el último viernes Hoppe y Prada se enteraron por el representante que Julián tampoco iba a seguir al mando del programa de América TV, al cual solo le quedan tres emisiones. Su reemplazante este último domingo fue Guido Zaffora.

De esta manera, en LaFlia sienten que Serrano fue un desagradecido con ellos y afirman que no valoró los trabajos que le dieron: entre ellos el Bailando y la conducción de su propio programa con tan solo 25 años. La manera de comportarse, meter en el medio a su representante y no dialogar directamente con ellos, les molestó.

Por último, el también conductor de Los Ángeles a la mañana señaló que Morandi “no la estaba pasando bien, por lo menos en los ensayos, con Julián”. Ya que iba desganado y sin energías.