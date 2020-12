Repudio en las redes por algunos antiguos tuits racistas de Marley y Nati Jota: "Quería sumar seguidores”

Lo que parecía un simple enojo por el sencillo y precario homenaje que le realizaron Los Pumas a Diego Armando Maradona tras su muerte, tomó otro color debido a la viralización de algunos polémicos y comprometedores mensajes de mal gusto en las redes sociales de parte de Pablo Matera, Guido Petti Pagadizábal y Santiago Socino. Los posteos, que databan de 2012, tienen tintes xenófobos, misóginos y racistas.

Claro está, estos supuestos y repudiables chistes no tardaron en ser condenados por millones de internautas y la orden dentro del seleccionado de Rugby argentino fue clara: que los jugadores revisen cada una de sus redes sociales y eliminen cualquier mensaje comprometedor. Pero por estas horas, no son los únicos que deberán hacerse responsables de sus dichos, ya que otros famosos quedaron en el centro de la tormenta.

Alejandro Wiebe, más conocido como Marley, y Nati Jota fueron sorprendidos este martes en las redes sociales por los usuarios de Twitter, luego de que se viralizaran algunos viejos comentarios con tonos racistas y discriminatorios. "¡Que caras los de Nigeria! ¡Messi, por las dudas, guarda el celular!", fue la publicación del conductor de Telefe que despertó el enojo de los internautas y lo convirtió en tendencia durante esta tarde.

Mientras que durante esta mañana, Nati Jota tuvo que salir a pedir disculpas luego de que varios usuarios encontraran los polémicos mensajes que escribió hace 10 años, cuando recién comenzaba en Twitter. “Amanecí como el c... porque de repente me están matando por tuits míos viejos. Cuando arranqué en Twitter tenía 15 años y la moda era un humor negro que no es soportable hoy en día, no digo que en ese momento no", indicó.

En ese sentido, la periodista apuntó contra quienes la escracharon en la red social: “Y yo quería sumar seguidores, me divertía y entré en esa. (…) Hacía chistes, que no sé si se pueden llamar chistes, con humor negro. Siempre supe que andaban por ahí y hoy en día me avergüenzo. Son todos unos caraduras en levantar el dedo, exponerme o intentar cancelarme porque en 2010 tenía 15 años, podía ser un poco imbécil a esa edad".

Según sus dichos, al momento de publicar esos tuits "había un montón de cosas permitidas culturalmente" que ya no lo están hoy en día. En algunos de sus repudiables comentarios, Nati señala que “Matar chicas lindas y flacas no solo debería ser legal, sino un trabajo pago” y agrega: “Ah, una cosita más @ayudablackberry, me gustaría que se llame WhiteBerry porque el negro es de raza inferior. Nada, eso. Besis”.

En cuanto a que pueda ser “cancelada” (perder seguidores en las redes sociales y que dejen de consumir su contenido), la influencer señaló: "Se está normalizando y no da... Si cambiamos mucho de lo que pensábamos de cuatro años para acá. ¿10 años? Yo tenía 15, era una estúpida. La sociedad era estúpida. Quizás era socialmente aceptado hacer esos chistes. Yo estaba en el colegio, supongo que se decían esas cosas".

Por último, aclaró que celebra que la sociedad actualmente no festeje esta clase de "chistes", pero sentenció: "Fue hace 10 años...Pido disculpas. Hagan lo que quieran, ódienme. Tal vez me convenía no decir nada y dejarlo pasar. Me están pesando los minutos. Estoy del orto, me duele la espalda, la estoy pasando mal. Necesitaba decir algo. Quizás no sea inteligente, quizás borre estas Historias en un rato. Un beso a todos y disculpas otra vez”.