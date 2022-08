"Resentidas y envidiosas": la criticaron por irse de vacaciones en época escolar y Cinthia las re bardeó

Aunque la actual nieve es la envidia de todos los esquiadores que pasan sus vacaciones de invierno en Bariloche, lo cierto es que el clima no siempre coincide con el receso del calendario escolar. Y mientras la mayoría de los turistas volvieron a sus casas para que sus hijos retomen los estudios, Cinthia Fernández, contra la corriente, armó las valijas y viajó con sus hijas a la Patagonia.

A pesar de perderse los primeros días de clase, tras las vacaciones de invierno, Charis, Bella y Francesca se mostraron felices con la decisión de su madre. En contrapartida, los críticos crónicos, conocidos como “haters”, dijeron “presente” para remarcar el error de la bailarina.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Hablás mucho de educación, pero te rajás en el reinicio escolar”, le tiró uno. Otro empezó con una pregunta: “¿Cómo justifica el Colegio los días perdidos de clases?”, y se auto respondió: “Ah, capaz porque es famosa con plata le perdonan todo”. De todos los gustos. También la apuntaron por los canjes: “Qué lindo sería que de verdad descanses y que estés a cada minuto subiendo un canje. No relajás nunca”.

Antes de que Cinthia pusiera el grito en el cielo, una seguidora salió a bancarla: “Critican por todo a la madre pero es la única que se ocupa de que ellas disfruten y tengan días felices”.

Después sí, llegó el descargo de la bailarina. "¿Por qué no se van a cag...? En mi profesión, te vas cuando te dan los días, cuando podés", comenzó diciendo. “Muchas veces no se pueden elegir las vacaciones y soy la peor madre del mundo, lo sé, y me encanta. Hago lo que puedo", continuó la explicación.

Finalmente llegó el remate: "Ocúpense de la educación de sus hijos todas, estas manga de resentidas y envidiosas”. Y aclaró: “Me tienen envidia. Les voy a decir que vine acá con la mía, con mi plata. No se la debo a nadie”. ¡Empoderadísima!