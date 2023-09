Retrocedió en chancletas: Brandoni quiere disculparse con Darín tras las críticas a Argentina, 1985

Luis Brandoni y Ricardo Darín han trabajado juntos muchas veces, tanto en televisión, como en cine y en teatro. La pareja que hacían en Mi Cuñado, por ejemplo, es un recuerdo inolvidable de la pantalla local. Aunque a la hora de lo político, las coincidencias están lejos de existir. Ahora, y tras haber criticado la película la película Argentina, 1985 que protagonizó su colega, el radical está buscándolo para pedirle disculpas por sus declaraciones.

"Estoy tratando de comunicarme con él para pedirle disculpas porque eso de canallada no estoy seguro de haberlo dicho, pero si lo dije, no me refería a él, sino a la película", aseguró Brandoni en una entrevista que brindó a Radio Mitre. Al mismo tiempo, el actor de La Patagonia Rebelde reconoció que, si bien no se refería a él en lo personal, es un hecho que Darin fue productor del film.

"Si hablo me enojo, porque un día le voy a decir: '¿Cómo carajo hiciste Ricardo para hacer esa película que es una canallada?' Si no figura (Raúl) Alfonsín, ni ninguno que lo hizo", se había preguntado Brandoni en Bien de Mañana, el programa que conduce Fabián Doman por El Trece. La definición, que en la última entrevista radial que brindó negó, había salido de su boca efectivamente.

"No pienso contestarle a Luis, porque estoy anonadado todavía, con dolor en el alma", fue la respuesta que dio Darín tras enterarse de las críticas de su amigo. "No pienso responder a esto, porque me parece que es contribuir a una cosa que no tiene ni pies ni cabeza", opinó.

"No sé de dónde surge, no sé qué le pasa. La verdad, estoy, como muchas otras personas, estamos estupefactos, esta es la realidad. No me voy a subir a esto, porque es un delirio", declaró Darín a Clarín. En otra situación anterior en la que Brandoni también había dicho cosas sobre el filme que produjo, Ricardo había dado una respuesta mucho más tranquila. "Todo el mundo tiene derecho a criticar, el debate es bueno. Hay una convivencia entre estos dos universos, que es muy difícil de llevar a cabo en forma respetuosa y amable. Es imaginable que pueda haber algo resentido en el camino", había dicho.

Las declaraciones que Brandoni dio a El Trece y que habían originado todo el debate, habían sido muy fuertes. "La película cuenta que el gobierno de Alfonsín recurre a las máximas autoridades judiciales de las Fuerzas Armadas para que se hagan cargo del tema, y las Fuerzas Armadas se niegan a juzgar a sus camaradas. En consecuencia de eso, se ponen a estudiar la forma constitucional de trasladar ese caso a la Justicia Civil y es por esa razón que se constituye la CONADEP. Porque para haber un juicio tiene que hacer acusaciones. Y de acuerdo a la película no hubo acusaciones porque de la negativa de la Justicia Militar a sus camaradas saltan directamente al juicio", criticó.

"La cosa es muy sencilla: omitieron semejante cosa, la presencia de la CONADEP porque el partido peronista no quiso formar parte de la CONADEP. Omitieron nada menos que la razón por la cual se pudo hacer el juicio. ¿Cómo se puede omitir de una película donde el promotor, el gestor que hizo todo lo que hizo, pagó el precio que tenía que pagar, fue Raúl Alfonsín? No aparece en la película porque es Raúl Alfonsín. A los peronistas no les gusta que aparezca Alfonsín", acusó más adelante. "Son capaces de cualquier cosa como tienen el culo sucio y son cobardes porque ellos no conformaron la CONADEP porque querían la amnistía", agregó.

Argentina, 1985 fue dirigida por Santiago Mitre y nominada a un premio Oscar a Mejor Película Extranjera, galardón que no pudo obtener tras perder con una multipremiada alemana Sin novedad en el frente.

En la película se aborda la vida del fiscal Julio César Strassera, interpretado por Darín, durante los años en los que se realizó el famoso Juicio a las Juntas, donde se condenó a los genocidas que desparecieron a 30 mil personas, con torturas incluidas y robos de bebés.