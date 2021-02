Revelación vintage: el plan de Mariano Martínez para reconquistar a Luisana Lopilato

La historia de amor entre Luisana Lopilato y Michael Bublé arrancó en el 2008, luego de que la actriz, motivada por su hermana Daniela, se animara a acercarse al canadiense para saludarlo en el Teatro Gran Rex. Desde entonces, la pareja pasó los últimos trece años juntos y en 2011 consolidaron este amor cuando contrajeron matrimonio. Actualmente son los orgullosos padres de Noah, Elias y Vida, y se muestra cada vez más unidos en las redes sociales.

Pero en las últimas horas, María Eugenia Ritó, amiga de la ex Casados con hijos, reveló que la feliz historia que vive actualmente Luisana podría haber sido diferente si el "plan" que ideó Mariano Martínez para reconquistarla hubiera funcionado. Cabe recordar que los actores mantuvieron una relación de casi dos años que finalizó de manera abrupta en septiembre de 2006, dos años antes de que Luisana conociera a Bublé.

Por aquel entonces, los actores que se enamoraron en la tira Son Amores, cuando él tenía 26 y ella 16, habían hecho públicos sus deseos de casarse, pero la relación no prosperó. Fue entonces que en las últimas horas apareció Ritó, quien en diálogo con el periodista Gonzalo Vázquez para el Instagram de Intrusos y relató el desconocido plan de Mariano para reconquistar a Luisana.

Al comienzo, la ex vedette contó que le gustaría ser "panelista" de un programa y cuando el periodista quiso saber si algún galán con los que había trabajado le había tirado onda, Ritó se explayó: primero contó que Christian Sancho, con el que compartió un programa de Marley grabado en Costa Rica, buscó tener "acción" con ella. Para soportar una prueba, tuvieron que desnudarse y el rosarino propuso, sin éxito, continuar la escena en otro lado.

Luego recordó que Mariano Martínez, a quien conoció durante su breve participación en Son amores, la invitó a salir un par de veces, aunque ella no aceptó porque en ese momento estaba muy enamorada de su pareja, el abogado Marcelo Salinas, con quien se casó en 2006 y se separó en 2014. Ritó recordó que su pequeña participación en la tira incluyó un beso con el galán y que éste, entusiasmado, quiso seguir la relación detrás de las cámaras.

Pero lejos de conformarse, ahondó un poco más en el tema y no tuvo reparos en contar el plan que tuvo Mariano para reconquistar a la ex Rebelde Way. Según contó, el actor le pidió que lo invitara a su boda, que se celebró en la Sociedad Rural Argentina. "Mariano Martínez me pidió que lo invitara”, admitió Ritó, con el objetivo de restablecer su vínculo con Luisana.

La ex vedette contó que con Luisana eran "amigas" porque estudiaron juntas en el teatro con Julio Chávez. Por esa razón, la incluyó entre las 550 invitaciones a la fiesta. “Él quería volver, me llamó por teléfono y me pidió por favor que lo invitara”, reveló. Ante este inusual pedido, Ritó contó que primero lo charló con su por entonces pareja y luego lo habló con la propia Luisana, quien aparentemente estuvo de acuerdo. “Y bueno, si quiere venir, que venga”, habría dicho.

Ya en el casamiento, los testigos afirmaron que Mariano y Luisana intercambiaron pícaras miradas, palabras y besos a escondidas de todos. Del lugar se fueron por separado, primero ella y después él. Y solo ellos saben cómo siguió aquella noche en la que el galán intentó recuperar el amor de la actriz. Lo cierto es que tan solo un mes después, la hermana de Darío Lopilato confirmó la separación y nunca más volvieron a estar juntos.