Revelaciones de Pampita: porqué tomaría un café con su ex niñera y cómo fue la división de bienes con Vicuña

Carolina “Pampita” Ardohain no está transitando los últimos días del año como lo hubiera deseado. Y es que luego de casarse y disfrutar de una romántica luna de miel en Paris junto a Roberto García Moritán, la modelo fue acusada por hostigamiento y maltrato psicológico por su ex niñera, Viviana Benítez, quien llevaba trabajando junto a la conductora desde 2014.

La mujer aseguró que perdió “dos embarazos por estrés”, a raíz de los supuestos maltratos que recibió de marte de Carolina. Pero ante semejante acusación, Pampita no solo se defendió, sino que advirtió que el principal pedido que le haría a su ex empleada para subsanar esta situación es que se retracte públicamente. "Es lo único que quiero, que se retracte”, dijo.

“A mí me dicen 'duran años estas cosas'. A mí no me importa, porque a mí me duele que mienta, me duele que diga que soy mala empleadora, me duele que diga que perdió un embarazo por mi culpa, me duele que diga que soy mala pagadora, porque para mí el honor de una persona es muy importante. A mí no me vas a ver haciéndole daño a alguien que quiero, nunca, jamás", remarcó.

Al mismo tiempo, la morocha aseguró que aceptaría tomar un café con Benítez, siempre y cuando antes salga públicamente a pedirle disculpas. "Obvio que quedaría ahí. Si ella dice ´me equivoqué', no sigo con esta causa. Sí, esto quedaría ahí. Yo no quiero vengarme de su maldad. A mí no me sirve. Yo quiero que quede claro cómo soy como ser humano, porque no quiero que le quede a nadie la duda y porque tengo las pruebas para demostrar lo que digo", detalló.

Lo cierto es que en medio de este escándalo que la tiene a mal traer, aseguró que ella “no recibiría” plata a nadie. “No me vas a ver pidiéndole plata a nadie”, dijo. Y para ejemplificar, reveló por primera vez cómo fue la separación de bienes con Benjamín Vicuña: “Hace años que me separé de mi pareja de casi once años y yo no le pedí ni un centavo, me fui con mi ropa”.

Según contó, a pesar de que le correspondía solo sacó su ropa. “Yo saqué mi ropa y nada más. Para mí la plata se consigue ganándola uno, en el trabajo que sea. La dignidad que te da que la plata la consigas por tu trabajo y por como corresponde no te la quita nadie”, detalló.

Cabe recordar Carolina y Benjamín Vicuña no se casaron, pero por el cambio en el Código Civil en 2015, ella podría haber realizado un reclamo por los bienes gananciales. Sin embargo, tal y como detalló, no lo hizo y solo se llevó sus pertenencias de la casa que compartían.