Revelan el homenaje que Claudia le hizo a Diego en MasterChef días después de su muerte

En la emisión del pasado jueves de MasterChef, Claudia Villafañe no estuvo presente, ya que la grabación del programa coincidió con los días posteriores al fallecimiento de Diego Maradona.

Y este viernes, Santiago Del Moro contó que en uno de los próximos programas, la participante homenajeará al ídolo preparando una comida en su honor.

"En una de las ediciones le va a dedicar un plato, algo que nunca lo había hecho. Cuando ella volvió, yo le dije ‘acá venís como Claudia Villafañe’, y por otra parte yo nunca hablé de Diego Maradona con ella", relató en diálogo con Intrusos.

Según Del Moro, la vuelta de Claudia a las grabaciones fue "muy emotiva" y el resultado se verá la semana próxima. "No se habló mucho del tema cuando ella regresó, se respetaron sus tiempos; en algún momento no sabíamos si ella iba a volver o no", agregó.

Rodrigo Lussich, por su parte, amplió desde Intrusos: "Vamos a ver cómo se ve a Claudia Villafañe hablando de Diego, porque quizá sea en uno de esos backstage que graban. Y puede ser que sea a propósito porque ella gana una estrella en lugar de una medalla, y cuando la gana mira hacia el cielo con un gesto. Quizá eso se entienda como una dedicatoria, pero lo vamos a ver la semana que viene".

Los homenajes del Polaco y el Mono

A pesar de la ausencia de Claudia, en la emisión del jueves no faltaron los homenajes a Maradona. "Antes de comenzar la competencia y de empezar a jugar con ustedes les cuento que obviamente falta alguien acá. Claudia Villafañe, por razones de público conocimiento, no va a estar esta noche. Fuerza, Claudia. Te extrañamos y acá vamos a estar cuando regreses a brillar como siempre", expresó Del Moro al comienzo del programa.

El Polaco decidió recordar al ídolo utilizando la camiseta de la Selección y una gorra con la efigie de Diego estampada. Por su parte, el "Mono" Fabio utilizó un par de medias con el rostro del astro y el número 10.

"No está Claudia, fue un golpe para todos los que la empezamos a conocer a lo largo de estos meses. Un día muy triste", expresó el cantante de Kapanga.