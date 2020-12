Revelan qué pasó con la millonaria "cajita de zapatos" que atesoraba Diego antes de morir

Tras la muerte de Diego Armando Maradona, como era de esperarse, comenzó una furiosa guerra por la herencia de "Diez" entre sus cinco hijos, sus hermanas y su abogado Matías Morla.

Sobre esta compleja situación, el abogado Mario Baudry, el representante legal de Dieguito Fernando y pareja de Verónica Ojeda, contó que, entre las pertenencias del astro del fútbol, en la casa del ex futbolista había una caja de seguridad, pero también otra de zapatos en la que guardaba sus objetos de valor.

"Había una caja de seguridad grande con dinero y una caja de zapatos con los relojes y el anillo; hoy lo tiene uno de los herederos, con el que nos vamos a juntar en las próximas horas para hacer la sucesión y todo lo que corresponde hacer con esas cosas”, reveló Baudry en diálogo con el programa Los Ángeles de la Mañana.

Además, aclaró que las cosas de Diego se encuentran a resguardo y que luego de su muerte nadie se quedó con lo que no le correspondía. "Está todo hablado, no desapareció nada. Están las cámaras de seguridad con el video de cuando se ponen las cajas adentro de un auto y está la declaración de la gente de la casa, que dice a quién le entregaron las cosas. Se llevó como estaba, no hay conflicto en eso”, aseguró.

Por otro lado, Baudry explicó que Dieguito Fernando recibió en las últimas horas una carta documento desde el estudio de Morla, y además de decir que le pareció insólita la idea, el apoderado del pequeño de 7 años contó detalles sobre las polémicas alrededor de la marca del ex DT de Gimnasia y Esgrima La Plata, las cuales ahora están a nombre de su abogado.

"Escuché a Morla y pedí que le manden una carta documento al intendente de Esquina para que no pueda usar la marca Maradona por decisión de los herederos. Le dio el uso a la municipalidad, cosa que no puede. Eso no se puede, iniciaremos los juicios contra la municipalidad de ser necesario", confirmó con total seguridad Baudry.

En este sentido, el novio de Ojeda comentó que Morla aduce que las marcas están en una empresa que es de él, aunque aclaró que hay varias estrategias que se pueden llevar a cabo para aclarar la situación.

"Usemos el sentido común, que el derecho es así. Morla es el apoderado de Diego, con lo cual yo le saco los bienes a Diego y los pongo a mi nombre. ¿Eso está bien o está mal para la ley? Él es apoderado, no socio, tendría que haber renunciado al poder. Son dos cosas distintas", dijo.

Además, comentó que por un lado va Morla y por el otro las hermanas de Diego, quienes reclaman obtener su parte de la herencia, amparadas en que la voluntad del "Diez" era que recibieran lo que les correspondía.

"Una vez que se presenten los papeles, si la última voluntad de Diego fue compartir con sus hermanas, sin afectar la legítima herencia, se va a respetar", manifestó por último Baundry.