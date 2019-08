Revés judicial para Cherutti en la causa por violación: "Este hijo de put... la tiene que pagar"

Melissa Brikman recorrió todos los medios de comunicación a raíz de su denuncia por abuso sexual contra el capocómico Miguel Ángel Cherutti. La bailarina de 35 años denunció en la comisaría 3a. de San Isidro que fue “violada” en 2003 por el humorista en un hotel de El Calafate, en Santa Cruz, donde habían concurrido a hacer un show artístico, cuando ella tenía solo 18 años.

De aquella denuncia pasó exactamente un mes y según pudo saber BigBang, los abogados del capocómico pidieron en su momento la prescripción de la causa debido a que el abuso se habría cometido hace más de 15 años, algo a lo que la justicia se negó rotundamente.

El Juzgado de Garantías de San Isidro, a cargo de la Dra. Andrea Rodríguez Menasty, no le concedió el pedido a Cherutti y dio comienzo a la etapa de investigación. “Van a ir al Calafate ya. Ahí van a investigar todo”, remarcó Melissa en diálogo con este portal.

Consultada por este sitio, la bailarina fue muy dura contra el humorista, advirtió que no le llegó ninguna carta documento a su domicilio y arremetió: “La verdad que él no me mandó ninguna carta, pero la fiscal de la causa ya me había dicho que él iba a pedir la prescripción de la causa por el tema de los años. Me lo contó cuando acompañé a mi hermana a declarar en fiscalía”.

Este hijo de put... la tiene que pagar"

Según contó, su reacción fue totalmente negativa al enterarse de que el capocómico podría salirse con la suya: “Ahí dije: ´Ay, no´. Pero me dijo que la jueza no se lo otorgó. Este hijo de put... la tiene que pagar. No por ser mediático tiene que estar libre, ¡es un violador! Tengo muchas cosas en la cabeza que se me remueven y me hacen mierda, pero gracias a Dios la Justicia estuvo de mi lado”.

Cabe recordar que Cherutti en su momento decidió romper el silencio y defender su imagen en una extensa entrevista por NET TV. "Yo estoy manejando todo en forma muy legal, ya se van a enterar de las acciones que estoy haciendo”, avisó.

Y sumó: “Hoy ya estuve en el juzgado, con mi abogado, obviamente se mandó carta documento a todos los canales para que no se me nombre ni se digan cosas que no son ciertas. Lo que puedo adelantar es que hay un montón de contradicciones en todo lo que estamos analizando con el abogado, y todo lo que se ha dicho en la tele se dijo en el juzgado”.

Lo cierto es que –según pudo saber BigBang- la Justicia intentará reconstruir lo sucedido en la habitación de uno de los hoteles de El Calafate en 2003. “Quiero que pague lo que hizo, no me importa nada más. Voy a ir hasta las últimas consecuencias, tengo mi verdad y voy a ir hasta las últimas. De alguna manera u otra tiene que pagar todo el daño que me hizo”, cerró Melissa.

Según consta en la denuncia, durante un show benéfico en El Calafate, Cherutti la invitó a su habitación para arreglar el monto del pago por sus servicios como bailarina en el espectáculo. “Cuando entro en su habitación, estaba con el pantalón (jean oscuro) abajo y me dice: 'Vení, chupamela. ¿Sabés quién soy yo? Soy Miguel Ángel Cherutti´”, había detallado Melissa.

En completo estado de shock, había señalado que el humorista la agarró del brazo y la sentó sobre la cama de la habitación: “Ahí me obliga a chupársela. Me dice: 'Dale nenita, la vas a pasar bien conmigo´, me tira contra la cama y me penetra. Estaba shockeada. Yo me negaba, lo sacaba y le decía que parara. Me penetró, hizo todo lo que tenía que hacer y me dejó ir”.