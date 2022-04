Revés para Will Smith tras el Cachetazo-Gate: fue vetado de los Oscar por 10 años

El último domingo de marzo estalló un verdadero escándalo en Estados Unidos: Will Smith agredió al comediante Chris Rock en plena ceremonia de los Oscar. El actor se paró, caminó con elegancia hasta donde estaba el humorista y le propinó una cachetada, luego de que Rock se burlara en vivo de la alopecia de sufre la actriz Jada Pinkett Smith, en medio de una rutina previa a la presentación del premio al mejor documental.

Las repercusiones fueron muchas. Miles de personas apoyaron a Will en su intención de defender a su esposa de las burlas. Otras miles, en cambio, lo tildaron de machista y violento. Lo cierto es que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, organizadora de los premios Oscar, condenó de manera formal la agresión a través de una carta de su presidente David Rubin al resto de los miembros.

En la misiva, Rubin advierte que se tomará algún tipo de medida al respecto. “Estamos molestos e indignados por el hecho de que esos momentos fueran eclipsados por el comportamiento inaceptable y dañino de uno de los nominados sobre el escenario. Para ser claros, condenamos las acciones del señor Smith ocurridas el domingo por la noche”, decía la carta replicada en el sitio especializado Variety.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En ese momento, La Academia anunciaba oficialmente el comienzo de una investigación "formal del incidente" para actuar en consecuencia con sanciones contra Will Smith, cuya resolución fue dada a conocer este mismo viernes: el actor fue vetado durante una década de cualquier evento de la Academia del cine de Hollywood. “Por un periodo de diez años, a partir del 8 de abril, el señor Smith no podrá participar en ningún evento o programa, en persona o de forma virtual”, señalaron.

Una vez más a través de una carta abierta firmada por Rubin y la consejera delegada, Dawn Hudson, La Academia terminó por cerrarle así sus puertas al último ganador del Oscar al mejor actor. Cabe destacar que el propio Will se había adelantado a esta decisión el viernes pasado, cuando anunció que renunciaba a ser miembro de la institución. “Traicioné la confianza de la Academia y privé a los nominados y ganadores de una oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo”, señaló el actor en un comunicado. Para la fortuna de Will, la sanción es temporal y se aseguró no integrar la lista de los cinco nombres expulsados de por vida.

Aquella nómina esta integrada por el productor y distribuidor Harvey Weinstein, el cómico Bill Cosby, el director Roman Polanski , todos acusados por violaciones y abusos sexuales; y el director de fotografía de Capote y Nunca me abandones, Adam Kimmel, quien ha sido procesado por tener sexo con menores de edad. Todos sancionados a partir de la aparición del movimiento MeToo. Antes, en 2004, la Academia ya había expulsado al actor Carmine Caridi, uno de los secundarios de El padrino, por prestarle a un amigo los VHS y DVD que distribuían las productoras para que los académicos vieran los estrenos. Ese amigo resultó ser uno de los más famosos piratas de películas en la historia de Estados Unidos.

En el texto, La Academia se disculpó por no haber manejado la situación “de forma adecuada”. “Esta fue una oportunidad para nosotros para mostrar un ejemplo con nuestros invitados y espectadores y nos quedamos cortos, al no estar preparados para lo inesperado”, señala el documento. De esta manera, La Academia pretende dar por terminada la polémica, a pesar de que la misma sigue generando daños colaterales. Kenny Rock, hermano del comediante, habló sobre el golpe a su hermano y aseguró que “le carcome ver el video pues se trata de un ser querido siendo golpeado”. "Mi hermano no era una amenaza para él… simplemente lo menospreciaste frente a millones de personas en la ceremonia”, agregó.

Tony, el tercero de los hermanos Rock, también se pronunció tras el golpe. "¡Estos no son los malditos Oscar! ¿Vas a golpear a mi maldito hermano porque tu mujer te miró de reojo?....no estás nominado a nada más que para estas malditas manos. Te vamos a reventar el resto del año, nigger”, amenazó, con un tono desafiante a Smith. Como si esto fuera poco, la propia Pinkett Smith, quien fue blanco del chiste por su aspecto físico, le dio la espalda a su esposo. “Fue en el calor del momento, pero sí hubo una reacción exagerada. Él lo sabe, ella lo sabe. Ambos están de acuerdo”, dijo una fuente cercana a la pareja a la revista US Weekly.

De acuerdo con esta publicación, la actriz de Matrix no deseaba ser defendida, pero tampoco está molesta con su esposo por la manera en que abordó los chistes y burlas que le estaban haciendo por su condición. La fuente de la revista de entretenimiento también explicó: “Ella no es el tipo de persona que quiere ser defendida. Puede dar sus propias peleas ella misma”. A pesar de que estas respuestas han suscitado dudas sobre el apoyo mutuo que se expresan, la persona entrevistada en US Weekly hizo hincapié en que Jada no está molesta con Will y lo apoyará en cada parte del proceso: sea renunciando a la Academia o en las cancelaciones de producciones en las que iba a participar.