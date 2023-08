"Reviví gracias a los medicamentos y el suero": el mal momento de salud de Diego Leuco

El fin de semana se tornó sumamente complicado para Diego Leuco que debió atravesar la noche del sábado internado en un sanatorio por un mal estado de salud que derivó en una severa faringitis. Sus síntomas estuvieron resaltados en deshidratación, análisis con malos resultados y temperatura elevada de fiebre, algo que lo dejó haciendo reposo durante tres días. Aun así, el lunes por la mañana regresó a su programa de streaming y aseguró que revivió “con el suero y los medicamentos”.

La noticia se dio a conocer el sábado por la noche cuando su pareja, Sofía Martínez, publicó una foto de los dos acostados en una camilla el hospital con la frase “¿Quién tiene los leucocitos altos?”, haciendo referencia a los análisis de sangre que se sometió el periodista en los cuales dieron como resultado los glóbulos blancos con un valor por arriba del máximo.

La preocupación de todos sus fanáticos se dio porque la periodista deportiva publicó esa foto y nada más se sabía sobre el estado de salud de Leuco. Horas más tarde, posteó un video de él caminando por la habitación y confirmó que su diagnóstico era faringitis, que fue una noche difícil pero que ya estaba todo bien.

Justamente en la semana, el hijo de Alfredo Leuco había brindado una entrevista hablando sobre las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en donde declaró la importancia de las mismas y que es algo que no se tiene que esquivar. “Tenemos que ir a votar, es la única herramienta, la más vital y sagrada que tenemos en una democracia”, aseguró. Y a pesar de su mal estar, regresó a su domicilio, hizo el reposo correspondiente, tomó los medicamentos y fue a emitir su voto. Así lo confesó en su cuenta oficial de Instagram, en la que luego de pasar dos días sin publicar nada, grabó un video en modo selfie contando cómo se sentía y qué le había pasado.

“Quiero agradecer mucho a toda la gente que me escribió. Quiero contar un poquito lo que me pasó: Tuve una faringitis, tengo en realidad, bastante fuerte. Me pegó con mucha fiebre y por eso además tuve una deshidratación importante así que tuve que pasar la noche en un sanatorio, una noche brava pero ya estamos en casa todos”, indicó mientras mostraba en imagen cómo estaban recostados en el sillón él, su novia y los dos perros que tienen en común. En la misma línea, agregó: “Ya fuimos a votar, así que ahora estoy en antibióticos y todo, unas horitas de reposo y mañana nos vemos”, haciendo alusión a su programa mañanero.

El lunes por la mañana, cuando le tocó realizar la apertura del programa “Antes que nadie” en Luzu TV, manifestó que se encuentra actualmente en un 6.50 puntos de estado de salud, porque no se recuperó del todo después del fin de semana que pasó. De esa manera, comentó que sus síntomas comenzaron el jueves por la noche cuando llegó a su casa con un cansancio inusual, que se extendió a lo largo del viernes y que el sábado ya debió recurrir al médico porque su estado era deplorable.

“Estoy un 6.50. Perdón que arranque así pero cuento porque se generó una situación muy importante en cuanto a lo informativo. Cuando Sofi subió las historias dije ‘Uy boluda, se va a armar un quilombo’ y pasó, es lógico, es culpa nuestra por subir lo que subimos”, acudió haciendo referencia a los posteos de su novia dentro del hospital.

“Llegué a mi casa y dije: ‘Estoy cansado, me voy a bañar y me meto en la cama’. Me fui a bañar y en la ducha temblé y me recontra cagué de frio... Me tomé un medicamento, que es lo que hace cualquier persona normal en ese momento, y me fui a dormir...”, detalló el conductor. A la par, agregó: “Me despierto el sábado ya sintiéndome bastante mal después de haber dormido mucho y la fui a buscar a Sofía (Martínez) a Aeroparque. Habíamos dicho de ir a comer afuera y tuvimos la mala suerte de que la comida tardó una hora y media...”.

En ese entonces, enunció que hasta el momento no había pensado en ir al médico pero tras pasar todo el sábado durmiendo, con dolor de cuerpo, de garganta y con la temperatura elevada de fiebre, su novia lo convenció de ir en búsqueda de un médico que pueda verlo y evaluar cuál era su diagnóstico de salud.

“Evidentemente era para ir porque tenía más de 38 de fiebre y eso me había provocado una deshidratación total. Me hicieron análisis de sangre y placa de tórax porque pensaron que era neumonía en un momento y me mandaron cuatro litros de suero y no fui a hacer pis. Nivel Dios de deshidratación...”, asentó. “Finalmente me dijeron que era faringitis y el domingo a las 10 de la mañana me dieron el alta. Reviví con el suero y los medicamentos”, confesó.