Biasotti declaró en la causa por abuso que le inició su hija Anna: qué dijo Del Boca

Fueron dos años de espera para Andrea del Boca y su hija Anna. Pero falta menos. En 2019, la joven actriz tomó valor y con el apoyo de su mama, denunció a su padre Ricardo Biasotti por abuso sexual. Por entonces, el acusado pidió varias nulidades que fueron rechazadas, una tras otra, por la jueza. Hoy, Biasotti tuvo que declarar ante la Justicia.

A través de la plataforma Zoom, el ex marido de Del Boca se defendió en la causa de abuso sexual agravado por el vínculo, que sucedió cuando Anna era pequeña. En su testimonio, Biasotti desmintió a su hija y también a los testigos y a las pericias que se realizaron en toda la causa.

En el programa Nosotros a la Mañana, Carlos Monti relató: “La causa la lleva el juzgado número 43. Biasotti declaró durante tres horas por Zoom y fue derribando cada una de las acusaciones que se le fueron presentando. Se presentaron pericias y testigos que avalaron lo dicho por Anna Chiara”.

Y agregó: “De acá a 10 días, la jueza deberá resolver si le dicta el procesamiento, la falta de mérito o el sobreseimiento”. Si la Justicia lo encuentra culpable debería caberle una pena de entre 15 y 20 años de prisión efectiva. Todavía restan esperar algunas audiencias más para saber la sentencia.

El abogado defensor afirmó que apelará el fallo si lo hallan culpable. En ese sentido, Marcelo Parrilli, el letrado de Biasotti, explicó: “Sí es declarado culpable, apelaremos. Irá a la cámara y llevará más tiempo. Tomó intervención la Unidad Fiscal de Delitos Sexuales en Menores. Es una cosa muy grave. Es un abuso doblemente agravado por el parentesco y por tratarse de una menor”. Por su parte, Juan Pablo Fioribello, el abogado de Anna Chara confía en que será declarado culpable. Por ahora, Andrea espera que se haga Justicia.



La denuncia de Anna, que fue presentada en noviembre de 2019m comenaaba de la siguiente forma: “Que si bien desde hace algún tiempo, y ante diversas afrentas mediáticas de mi propio padre y terceros, he venido esbozando en primera persona parte de los hechos que tiñeron de sombra mi niñez y que hoy siguen atravesando mi vida entera, he decidido formalizar la denuncia contra mi progenitor, Sr. Horacio Ricardo Biasotti, plasmando con el mayor detalle que el dolor, la vergüenza y el miedo de antaño me permitan, todas las cuestiones…”.

En la causa, la hija de Del Boca relató que los abusos comenzaron cuando ella era muy pequeña y continuaron hasta los nueve años de edad. El año pasado, la Justicia efectivizó una medida de restricción hacia Biasotti, después de que Anna ratificara la denuncia en la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual de Niñas y Niños (UFIDISN), a cargo del Dr. Aldo Gustavo De la Fuente.



Por otra parte, Anna inició un trámite para cambiar su nombre y llamarse Anna del Boca. “Vamos a iniciar una demanda por supresión de apellido y de nombre, quiere sacarse el segundo nombre que le fue puesto a pedido de su progenitor y su apellido”, habían dicho sus abogados.

Y completaron: “Esta en el derecho de una persona mayor de edad sacarse su nombre, ella ahora quiere usar Anna del Boca. En este caso sobran. Por un lado Anna tuvo que ser inscripta cuando era bebé por pedido judicial, se ordenó el reconocimiento paternal y además tuvo muchas judicializaciones cuando era chica cuando su progenitor no se hacía cargo de ella y por cuestiones de salud necesitaba viajar y él le negaba su salida al exterior para tratarse, y sobre todo habiendo sido víctima de abuso”.