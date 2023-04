Darín está "100% seguro" de que vio un ovni: los otros famosos que vivieron experiencias paranormales

Hace tan sólo un puñado de horas, Netflix anunciaba la adaptación audiovisual de El Eternauta, la célebre historieta de ciencia ficción publicada entre 1957 y 1959. Y como protagonista, la plataforma eligió a nada más ni nada menos que Ricardo Darín, quien por estas horas pasa sus días en España tras el abrumador éxito del filme Argentina, 1985 en los Premios Platinos, los cuales se celebraron en Madrid.

En este contexto, el actor estuvo como invitado en el programa El Hormiguero y no dudó en contar una experiencia paranormal que vivió años atrás, después de finalizar una función teatral en Bell Ville, Córdoba. "Terminamos la función pero no podíamos cenar en ese lugar porque habían cerrado todos los restaurantes. Entonces decidimos todo el grupo de actores, muy jóvenes en ese momento, subirnos a un coche que teníamos... ", comenzó relatando.

De acuerdo con la historia, eran siete las personas que iban a bordo del auto. "Decidimos hacer los 40, 45 kilómetros que separan Bel Ville de San Francisco. Tomamos la ruta y nos fuimos a San Francisco a tratar de cenar, porque ahí nos estaban esperando en un restaurante. Y cuando íbamos por la ruta, de golpe 'shhhh...' Apareció, adelante nuestro, arriba, en el cielo, un ovni. Un objeto volador no identificado", detalló Darín, con cierto grado de épica en su relato.

Según describió, el objeto volador tenía forma de "jarrón", aunque aclaró que no puede precisar exactamente el color. "Iba del azul al rojo. Era más bien violáceo, si se puede decir. Pasó algo muy curioso. Yo pensé que lo habíamos visto todos los que íbamos en el coche. Pero nadie dijo nada. El ovni desapareció. Y llegamos a San Francisco a cenar y en la mesa yo saqué el tema. Dije 'qué es lo que acabamos de ver'", preguntó.

Para su sorpresa, solo una persona coincidió con él, mientas que los cinco restantes lo tildaron de "loco" y afirmaron "que estaba hablando de cualquier cosa". "Eso me llamó mucho la atención", reconoció el actor y dejó en claro que su relato fue todo verídico. "Es verdad. A mí me llamó la atención que ninguno del grupo lo vió (al OVNI). Yo estoy 100% seguro que lo vi. Bueno, un poco de prudencia, 99%", sentenció. Ricardo Darín no es el único famoso en reconocer que fue testigos de un episodio paranormal. De hecho, la lista es bastante larga y acá te dejamos algunos de los casos más resonantes

Benjamín Vicuña

La vida de Benjamín Vicuña está en constante cambio y, al parecer, también estuvo ligada en algún punto con experiencias paranormales .“Yo soy bastante escéptico porque me dan miedo las cosas que no entiendo o no conozco, pero se han comunicado muchas veces conmigo. En una casa tuvimos varios episodios: canillas que se abren solas, perros que ladran a un lugar y miraban desesperados…", contó.

El actor reveló que durante su matrimonio con Carolina "Pampita" Ardohain recibieron la visita de "espíritus" en uno de los inmuebles que compartieron. "Yo me hacía el cool hasta que la cosa se puso cada vez más pesada. Me empezaron a llamar a mi casa y se escuchaba todo distorsionado, dejaban mensajes. Sentía que todo me superaba y la verdad es que todos teníamos mucho miedo", detalló.

Según contó, la situación llegó a tal extremo que se "iba mal al trabajo" y mantenía constantes discusiones con la modelo. "Me iba mal en el laburo, teníamos problemas de pareja… Todo junto. Me tocó hacer una rifa benéfica y justo un cura me dijo que hacía exorcismos, así que lo llevé a casa y arrastré a mi viejo y a mi hermana mayor”, sumó y aclaró que tuvieron que contratar los servicios de un cura para exorcizara el lugar.

Ta y como describió, recorrieron el inmueble dejando flores a su paso para "bendecir" el lugar. "Él hablaba cosas raras. Cuando terminó, me recomendó mudarme. ¡No te pueden decir eso! Dijo que las presencias siempre iban a estar y que tuvimos la mala suerte de ir a dar con un espíritu maligno”, concluyó.

Mirko

En el reality Marley y Mirko, un viaje por nuestro mundo, el conductor reveló que su hijo se comunica con su abuelo, el cual falleció hace diez años. "El otro día vio una foto de mi papá, que falleció hace muchos años. Me preguntó y le dije quién era. Más tarde, cuando lo acosté para dormir, cerró los ojos y me dijo ‘Papá cuando cierro los ojos veo angelitos y lo veo a tu papá”, le contó Marley a Flor Peña.

Además, agregó que días después de visita en la casa de su madre, la abuela de Mirko, el pequeño "fingió" hablar por teléfono con su abuelo. “Estábamos en la casa de mi vieja y se puso como a hablar por teléfono. Dijo: ‘Hola, abuelo’. Le pregunté dónde estaba y me dijo ‘ahí' y señaló el sillón donde siempre se sentaba en la casa de mi vieja. Mirko es muy parecido a mi papá, capaz que hay una conexión ahí”, le dijo el conductor a su gran amiga.

Nazarena Vélez

En febrero de 2018, Nazarena Vélez reveló cómo y cuándo su fallecida hermana Jazmín se le presentó a su difunto marido, Fabián Rodríguez, y le dio un abrazo. La productora había recordado durante su visita a un programa de televisión las dos grandes pérdidas que marcaron su vida y contó que al empresario se le había aparecido su hermana cuando Thiago se encontraba internado.

En esa oportunidad, además, Nazarena se animó a confesar que a Fabián –quien falleció en 2014- “lo siente” presente y a su alrededor todos los días: “Muchas veces siento su presencia y sé que Thiago también. A veces siento esa cosa extraña y de pronto por ahí lo llamo pero bueno”.

Eva Anderson

Otro caso fue el de Eva Anderson, por ejemplo, quien sostuvo que tuvo contacto con alguno de sus seres queridos que ya no están a través de un médium. Según contó la mujer de Martín Demichelis, se encontró con una médium en Manchester, ciudad donde vivió muchos años con el futbolista, quien le empezó a hablar con nombres propios de personas que ya habían dejado este mundo hacía algunos años.

Y siguió: "Encontré una persona que es una médium. Ella sola se me acercó y me empezó a hablar con nombres de personas, sin conocerlos. Era inglesa y me decía hasta los nombres mal dichos porque no sabía una palabra en español. Me dijo muchas cosas. Me comunicó con varias personas que ya no están. Me decía cosas que nadie sabía, como que el día anterior había estado jugando con mi hija, cantándole tal canción".

La modelo manifestó que la médium le dijo que ese ser querido estuvo presente en el momento que peinó a su hija: “Me dijo que estaba con nosotros. Esta persona vino de la nada y me dijo cosas puntuales. Me quedé helada. A partir de esto, confío más en la vida después de la muerte". Además, detalló que cuando visitó la casa de su abuelo materno, tras su muerte, sintió como alguien le “apoyo la mano” en el patio, el lugar favorito del nono: “Ese día me fui feliz de la casa de mi abuela”.

Georgina Barbarossa

A un mes de la muerte de su madre, Susana, Georgina Barbarossa reveló que sintió un mensaje de ella en el vestidor de su vivienda. “Yo creo totalmente en las energías, mamá está en casa, al principio estuvo armando quilombo. Yo estaba con Lucía y me dice ‘¿vos tiraste todos los collares del vestidor?’. Le dije que no y cuando pasé por el pasillo para ir al vestidor, tres cuadros que había, con tres fotos, se rompieron", manifestó.

La actriz contó que cree “totalmente en las energías”, y que por eso reaccionó con humor y acidez. "Se rompieron todos los vidrios, te lo juro por Dios. Le dije ‘vieja, no me armes quilombo, vendeme entradas para el streaming, déjate de joder”, contó luego, irónica. Sin embargo, detalló que esa no fue la única experiencia que le hizo pensar que su madre le enviaba mensajes desde el más allá.

Lucía Galán

En más de una oportunidad, Lucía Galán aseguró que puede comunicarse con los muertos. “Tiene que ver con la energía de la persona que parte, que se logra conectar con la gente que quedó en este plano. No tiene nada que ver con la religión ni ningún culto. Creo fehacientemente que hay algo del otro lado y lo he comprobado muchísimas veces. He recibido distintos mensajes, lo de mi papá fue hace muchos años. Me dijo clarísimo ‘soy papá’”, había explicado.

Sofía Zamolo

Sofía Zamolo dijo tener un sexto sentido para comunicarse con sus seres queridos fallecidos. “Lo soñé a mi hermano, que está vivo, hablando conmigo y al otro día pasó una situación muy delicada familiar con mi hermano. Me pasa esa conexión también con mi abuela. Cuando ella fallece, la casa de mi papá tenía una pared llena de platos ingleses, que no tenía conexión con el cuarto de mi abuela. Y cuando ella fallece se caen todos los platos y del ruido se despierta mi papá", dijo.

Y agregó: "Cuando la fue a ver mi abuela se acababa de caer porque había tenido un infarto. Aparte de un hermano (Federico), perdí un hermanastro en un accidente. Ese día mis padres me dijeron que me quede durmiendo y no vaya al colegio porque había pasado algo. Y yo había soñado que estaba en el cementerio con mi hermanastro, Carlos María. Después pasó todo tal cual al otro día".

Flor Peña

Otra de las famosas que vivió una situación paranormal fue Flor Peña, quien en 2020 perdió a su papá por un cáncer de páncreas. La actriz confesó que contactó a una médium que le dijo que lo veía muy divertido. “Mi mamá lo cuidó mucho y él tenía una manta roja con la que ella lo tapaba cuando tenía frío”, contó. En la charla con la médium, la mujer le pidió dos cosas a su mamá: “La primera fue que sacara las cenizas del cuarto y que las llevara a hacer un último viaje en bicicleta".

Al parecer, era lo que el matrimonio solía hacer cuando vivían en Córdoba. "Que sepas que estoy y que cuando me necesites, te tapes con la manta roja que yo voy a estar ahí. Mi mamá no podía parar de llorar. Cuando apareció mi papá y le dijo lo de la manta y lo de las cenizas, y que su misión no había terminado y que todavía tenía cosas para hacer… Mi mamá está mejor desde ese momento”, concluyó.

Verónica Llinás

Si bien no puede hablar con los fallecidos, Verónica Llinás reveló que en más de una oportunidad vio ovnis y contó dos experiencias con extraterrestres. Una de las veces que vio un objeto volador no identificado fue en Mar de las Pampas, en la costa argentina, cuando estaba de vacaciones con un amigo.“Estaba todo oscuro y no había luces cercanas. De pronto le digo: ‘Mirá un satélite’. Se quedó quieto y empezó a hacerse grande”, dijo sobre el objeto luminoso que vio en el cielo.

“No habíamos consumido nada”, aclaró antes de que alguno sospechara y bromeara con el tema. Y contó cómo vivió ese momento, que a la mayoría de las personas asusta: “Me dio un ataque de felicidad y empecé a decir ‘vienen para acá'. Me dio alegría, era una algarabía”. “Se ve que me vieron porque se achicó y se fue en diagonal”, dijo entre risas la actriz y Jey Mammón acotó: “Porque nadie reacciona con alegría, por eso”.

Otra de las veces que Verónica vio un ovni fue en el uritorco, un cerro que está en el centro de Argentina, precisamente en el norte del Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba. Allí estaba junto al actor Raúl Taibo. “Vimos pasar una luz, como una cosa extraña”, explicó Llinás.

Nicole Neumann

En 2020, Nicole Neumann también afirmó haber visto un ovni: "Estoy muy emocionada, aunque hay gente que no se lo toma en serio. "La verdad es que vimos algo suspendido, cerca de nuestra casa de campo. No era un avión porque se quedaba suspendido. Tampoco era un dron. Era del tamaño del techo del estudio, tenía una forma rara. Tenía luces de colores y cuando nos íbamos acercando despacito se iba metiendo más para adentro del campo. Yo sé que es divertido el cuento, pero fuimos muchas personas adultas y menores que lo vimos al mismo tiempo", sentenció.