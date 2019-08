Ricardo Darín volvió a quedar en el centro de la escena pública luego de ser sindicado como uno de los motivos por la división en el colectivo Actrices Argentinas. Es que luego de que tomó estado público la creación de Las Bolten, el actor le brindó una entrevista en donde recogió el guante y manifestó que pudo haber ejercido maltrato laborar. “Podemos estar haciéndole pasar un momento ingrato a alguien a quién no querría hacérselo”, afirmó.

Recordemos que uno de los motivos de disputa en Actrices Argentinas fue la decisión de no apoyar las denuncias mediáticas de Valeria Bertucelli y Érica Rivas contra Darín. El año pasado, Bertucelli reveló una serie de maltratos laborales por parte del actor en la obra Escenas de la vida conyugal que finalmente dejó. Su reemplazo, Rivas, se solidarizó con ella dando a entender que la situación existía.

Inmediatamente llamó la atención la falta de apoyo del colectivo Actrices Argentinas, cuestión que finalmente quedó esclarecida luego de un tuit de Verónica Llinás en donde explicó que se puso a votación apoyar o no la denuncia de Bertucelli y que la negativa fue la que se impuso.

“O sea, no me estoy tachando eso; eso me pudo haber pasado y me debe haber pasado. Pero a conciencia, no”, agregó Darín en la entrevista con Teleshow, en donde, al ser consultado sobre el impacto de la revolución de las mujeres manifestó que desde pequeño tuvo presente varios de los conceptos que puntualiza el feminismo. “Yo me crié entre mujeres”, remarcó.

“Tengo mis dudas con respecto a cuáles son las épocas o los pasos que se van a seguir. Creo que este es un momento bisagra y como todo momento de transición es revolutivo y están pasando cosas raras, extrañas. Pero creo que si el precio que tenemos que pagar es vivir algunas situaciones incómodas o desagradables para que las cosas cambien a favor del universo femenino, bien pagado está”, manifestó.

La semana pasada se conoció la creación de Las Bolten que integran las mencionadas Bertucelli, Rivas, Laura Novoa y Florencia de la V. La vedette explicó que el motivo de su salida de actrices se debió a la falta de apoyo que sintió que tuvo por parte del colectivo cuando le tocó enfrentar al periodista Jorge Lanata luego de que este considerará que De la V es un hombre aun cuando en su DNI se encuentra inscripta como mujer.