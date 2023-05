Ricky Diotto y la feroz interna familiar que desató Callejón: "La estamos pasando como el orto"

El contundente descargo de María Fernanda Callejón contra su ex, Ricky Diotto, no hizo más que desatar una feroz interna familiar hasta el punto de que la hermana de la actriz, Sandra Callejón, se contactó en vivo con Ángel de Brito para suplicarle que deje de tocar el tema por el bien de su familia. “Ángel, por favor te lo pido, los estoy escuchando ¡Por favor, haya paz! Por favor se los pido”, comenzó la mujer en un audio que le envió al conductor por WhatsApp.

Y agregó: "Estamos pasando una situación de m... todos. La familia de él, mi familia, todos. ¡Por favor se los pido!”. A casi un año de su separación con el odontólogo, Callejón dio una entrevista apuntando contra el padre de su hija Giovanna, afirmando que se sintió desvalorizada y que, además, sufrió violencia. “Me sentí desvalorizada. Que mis palabras, decisiones, economía y profesión no pesaban. La nada. Muchas cosas se subestimaban", dijo la ex vedette.

Y continuó:. "La famosa frase ‘vos sin mí no sos nada’. Bueno, es muy común. Fue un tsunami. Él se enojó y mucho. Yo he vivido situaciones violentas verbales, de desconocer a la otra persona. Para mí hubo momentos que son peligrosos porque atentan contra la psiquis de una mujer que es mamá, profesional y que tiene que llevar adelante una casa”. De acuerdo con la actriz, el límite fue cuando pasó a ser “un mueble de la casa” y cerró: “Fui cornuda pública".

Visiblemente molesto por el testimonio de su ex, Ricky acudió a sus redes sociales para hacer una suerte de descargo. “¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, hoy me desayuné con una entrevista de Fer hablando y diciendo cosas de mí que realmente me sorprenden y me dejan completamente... No encuentro las palabras para decir qué es lo que siente uno después de tantos años de haber estado al lado de alguien y de haber dado todo por una familia, una hija y una compañera”, dijo.

Sin poder expresar con firmeza cómo repercutieron las palabras de su ex pareja en su entorno, el odontólogo siguió: “Encontrarme con ese tipo de declaraciones, la verdad es que me... A uno no lo entristece porque uno sabe bien quién es, lo que ha hecho y de dónde viene, las raíces, los afectos, sus cosas. Les juro que estoy completamente sorprendido por todas esas cosas que dijo. No entiendo qué es lo que está buscando con todo esto... ".

Y desconcertado, cerró: "Será una manera de hacer catarsis o qué. Un beso grande a mis amigos, a la gente que me quiere, a los que siempre estuvieron al lado mío y a los que saben muy bien la clase de persona que soy y lo que soy capaz de hacer por la gente que quiero. Soy una persona de bien y durante toda mi vida fui por la línea del bien y de hacer las cosas como se debe. Así que yo no voy a permitir que se hable así de mí”.

Con esta inesperada guerra instalada en todos los programas de televisión, la hermana de Callejón decidió intervenir y suplicarle al conductor de LAM que deje de hablar del tema cuando lo estaba mencionando en su programa de América TV. “Estoy como el orto... Encima estoy con mis papás grandes... la estamos pasando como el orto...La verdad estoy anonadada. Yo sé lo que son todas las separaciones y ninguna separación y ningún divorcio es exitoso”, dijo.

Finalmente, Sandra sentenció: “Adoro a Ricky y adoro a su familia”. Recordemos que Ricky Diotto, además de su descargo a través de las redes sociales, mantuvo un intercambio de palabras con Intrusos, donde afirmó estar "agotado”. “A mí no me sorprende nada. Estoy anestesiado porque estoy cansado. Uno se cansa… Ya lloré bastante, ya lloré solo y lloré con la gente que tenía que llorar”, dijo.

El odontólogo manifestó que no se puede ni se hará cargo de las cosas que hizo su ex. "Lo único que te puedo decir es que durante más de 12 años no he hecho otra cosa más que vivir para mi familia, como lo hizo ella. Hemos construido algo hermoso y de golpe uno se encuentra con este tipo de declaraciones que a uno lo dejan medio… yo consultaba todo con ella, los viajes, si teníamos que cambiar un auto, las cosas con la nena…", contó.

Finalmente, recordó que hubo discusiones como en todas las parejas, pero que estuvieron alejadas de ser violentas. “Yo no soy una persona violenta, me crie con mujeres, yo no tuve papá. Yo no tengo ese chip de la violencia, no sé lo que es eso”. “Yo no le fui infiel, infiel es estar saliendo con una mujer o verse con una mujer, yo no he estado con otra mujer jamás estando con ella. Duele porque ella fue y será el gran amor de mi vida y encontrarte con eso…”, cerró.