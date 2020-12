Ricky y Rocky: el día en que Sylvester Stallone recibió la sorpresa de su vida

Sylvester Stallone entró con su esposa, Jennifer Flavin, al restaurante La Trattoria, en Niza, Francia. Iba a encontrarse con Victoria, una amiga de la pareja, para una tranquila cena de celebración de su cumpleaños número 70. Sin embargo, cuando entró escuchó una gran ovación: el restaurante estaba cerrado para una gran fiesta, y había nada menos que 80 personas, la crema de la crema. Jennifer había hecho personalmente la lista, como para que su amado pasara el cumpleaños de su vida. Sucedió el 6 de julio de 2016 y el recuerdo le quedará grabado para siempre.

Uno de los asistentes al ágape fue nada menos que Ricky Martin, quien concurrió acompañado por su novio, Jwan Josef. Otro de los invitados fue nada menos que el Príncipe Alberto de Monaco. En el diario francés, Nice Matin, Stallone reconoció su sorpresa absoluta.

"Estoy aquí porque me invitó mi amiga Victoria. Ha sido toda una sorpresa para mí, no me esperaba una velada tan encantadora. Pensé que por mi 70 cumpleaños iríamos a tomar una hamburguesa y unas papas fritas. Me hizo muy feliz ver a toda esa gente, especialmente al príncipe Alberto", contó Stallone, absolutamente anonadado. Su estadía en Francia no tenía absolutamente nada que ver con la celebración de su cumpleaños, o al menos eso creía él, pero si vos sos Rocky Balboa y cumplís 70 años, lo menos que te merecés es una fiesta sorpresa con un príncipe y con Ricky Martin entre los invitados. Las hamburguesas y las papas fritas garpan, claro, pero para otro día.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El príncipe Alberto tuvo la deferencia de hacerle un regalo muy especial para un cinéfilo como Stallone: una preciosa foto en blanco y negro de su madre, la princesa Grace de Mónaco, a quien en el cine conocimos como Grace Kelly. Autografiada, por supuesto. Nunca se supo qué le regaló Ricky a Rocky. El más famoso de los ex integrantes de Menudo no hizo declaraciones al respecto.

Aunque fue el primer contacto que conocemos entre Stallone y el mundo de Menudo, cierto es que hubo, azuzando la imaginación un poco, cuanto menos otro. Sylvester Stallone hizo varias publicidades para la cerveza mexicana Tecate. En 2018, poco antes del Mundial de Rusia, un grupo de hinchas mexicanos se puso en contacto con Rocky Balboa porque querían hablar con alguien que hubiera salido victorioso allí. En la serie de comerciales - por cierto, la agencia publicitaria no escatimó en gastos- también se hizo presente el propio Iván Drago (Dolph Lundgren) que ayudó a Rocky a entrenar a los hinchas del país azteca. Los hinchas aparecen durante toda la serie en cueros, cada uno con una letra del nombre de su país. El actor que tenía pintada la M en el pecho es Yamil Ureña, que dos años después obtendrá el papel protagónico (el de Edgardo Díaz, creador y manager del grupo) en Súbete a mi moto, la serie que se puede ver a través de la plataforma Amazon Prime.