Rincón cruzó a Yanina Latorre y la acusó de ignorante por el "pelopincho-gate" de su bautismo

“Dios me salvó la vida”, expresó hace una semana la actriz Andrea Rincón, después de bautizarse en una iglesia evangélica tras salir adelante en su lucha contra las adicciones. Esto generó todo tipo de reacciones, pero no las que la actriz esperaba.

“El mundo es cruel. Imaginate que me bauticé y en vez de decir: ‘Che, qué bien, esta piba hace 15 años se estaba por morir por la droga y ahora que bien que está’, dicen ‘¡Se bautiza en una pileta de lona!’”, afirmó en diálogo con Socios del Espectáculo.

La declaración surgió en respuesta a la crítica de la panelista Yanina Latorre. LAM compartió un video en donde se muestra a la actriz recibiendo el autismo en una pileta y Yanina no dudo en opinar en su cuenta de Twitter: “¿Qué es todo esto?”. Una usuaria le respondió: “Qué ignorante, Yanina, vivís en un frasco... Leé la Biblia”. Pero la panelista no se quedó callada y contestó: “¿La pelopincho qué tiene que ver con la Biblia?”.

Y Rincón continuó: “Yo estoy feliz. Orgullosa de quien estoy siendo y cada vez más de la gente que me rodeo. Escuchaba personas riéndose de la pileta de lona y yo estoy re orgullosa de meterme ahí y de haberme bautizado al lado de las personas de las que me bauticé”.

Además, comentó que tiene un viaje pensado al Chaco para realizar una acción solidaria: “El viernes viajo al Impenetrable y yo me meto en el barro hasta las rodillas. ¡Yo quiero cambiar el mundo!”.

Sobre su acercamiento a la religión, se refirió: “Hace rato que voy todos los domingos a la iglesia, pero no es lo mismo tomar la decisión uno, y lo sentí a flor de piel. Me pasó algo tan maravilloso. De la iglesia y la religión que yo conocí en algún momento no me gustó ese Dios que me habían presentado y me alejé”.

Anteriormente, en el programa radial Quién paga a fiesta, Rincón se refirió sobre las críticas y afirmó: “No entienden, es falta de conocimiento. Se hace así, lo que pasa es que en algunas iglesias es más humilde. Una de las cosas por las que decidí ir a esta es porque no pide plata durante la misa”.

Me pasaron cosas, en algún momento dejé de creer hasta que no me quedó otra que creer. Vino Dios y me puso una piña en el mentón”

Cuando la panelista aseguró que era ‘innecesario’ hacerlo en una pelopincho, la actriz respondió: “No, porque te tenés que sumergir por completo, lo que pasa es que ella no debe tener idea y debe hablar por falta de conocimiento”.

“En el bautismo católico se te moja solo la cabeza, en el cristiano, no. A Jesucristo cuando lo bautizaron lo sumergieron por completo. ¿Quién puede cuestionar mi fe, por qué hago o dejo de hacer? Nunca pensé que iba a pasar esto. Yo puedo ir de castillos a callejones y no se me caen los anillos por meterme en una pelopincho”, explicó Rincón.