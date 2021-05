Rincón reaccionó a las versiones sobre su polémica salida de MasterChef: "Estaban contentos de verme en el piso"

El último domingo, Andrea Rincón quedó eliminada de MasterChef Celebrity, el ciclo culinario, que se transmite por Telefe de lunes a viernes a las 22.30 y domingos a las 22. Y para despedirse, la actriz gritó con fuerza: "¡Viva Perón, carajo!". Sin embargo, el miércoles José María Listorti contó en su programa Hay que ver que la producción tuvo que editar gran parte de la secuencia debido a los gritos y el enojo de la actriz.

Según el conductor, al oír su nombre como la nueva eliminada del reality, Rincón estalló en furia y comenzó a los gritos. "Que cómo podía ser, que era injusto. La verdad es que no sabían cómo frenarla, le dijeron que ya estaba, que era un juego, una competencia. Lo que pasa con el Bailando, que uno tiene que ganar, que le tocó perder a ella porque el jurado decidió que el peor plato era el suyo", resaltó Listorti.

Además, resaltó que "no había forma de hacérselo entender". Fue entonces que su compañera en la conducción del programa, Denise Dumas, tomó la palabra, remarcó que esta no sería la primera vez Rincón "tiene diferencias" o un "arranque", sostuvo que "fue un escándalo con gritos" y le dio el pie a Listorti para que concluya: “Para mí, el ¡viva Perón! que dijo fue como '¿un váyanse a cag…’, como diciendo ‘me chu… todos un hue’. Fue de bronca, no de alegría”.

Lo cierto es que este jueves, desde Hay que ver buscaron la palabra de la actriz y se toparon con su contundente descargo: "Estoy cansada. Si son periodistas, estaría bueno que hicieran trabajo de periodistas. No quiero entrar en esta. Por eso no quiero dar la nota, porque uno asoma la cabeza y te salen a matar. No tengo más ganas de recibir odio de parte de nadie”, lanzó, furiosa.

Y agregó: “Es como si a la gente le diera bronca. Ese testimonio de que los drogadictos no pueden salir, es porque realmente cuando me vieron en el piso estaban todos contentos y ahora que me ven de pie, hay que tirarme piedras. Loco, estoy de pie y estoy contenta. Estoy feliz. ¿Y sabés que me salvó? El amor y la gente que me tuvo fe. Y si vos tuviste el mismo problema que yo tuve, no escuches a la gilada que dice que no vas a poder salir".

Al final, la ex vedette se mostró muy enojada con la versión que habían lanzado en el programa de Listorti y sentenció: "No va a pasar todo lo que dicen, vas a estar bien. Los periodistas son unos mamertos. Chequeen las noticias y hagan las cosas bien”. Rincón había quedado en un mano a mano con María O'Donnell este último domingo y el jurado se dirimió en favor de la periodista luego de que ambas prepararan un revuelto de gramajo y tres platos característicos de los bodegones.