Ritó redobló la apuesta, habló del trío que hizo con Jésica Cirio y advirtió: "Sé muchas más cosas de ella"

Días atrás, María Eugenia Ritó reapareció en los medios después de mucho tiempo con explosivas declaraciones contra Jésica Cirio.

En pocas palabras, la ex vedette sostuvo que la actual pareja de Martín Insaurralde cobró popularidad en el mundo de la farándula gracias a que mantuvo relaciones sexuales con ella y su por entonces marido, Marcelo Salinas.

En una entrevista para Polino Auténtico (Radio Mitre), hizo referencia a la conductora de La Peña de Morfi (Telefe), aseguró que está ofendida con su ex amiga porque parece haberse olvidado de ella y disparó: "Ella se hizo conocida por mí, por haber estado conmigo y con mi marido. ¡Ahora se hacen todas las señoras! Jésica Cirio estuvo con mi marido y conmigo, y ahora no me atiende el teléfono".

En ese sentido, afirmó que le escribió por Instagram en diferentes oportunidades y nunca le respondió. "Le tiré buena onda porque había tenido a la nena, la llamé para que me dé una mano y nada. Me parece que se portó mal porque se olvida de quién es, de dónde vino y las cosas que hizo. Todo el mundo sabe perfectamente quién es Jésica Cirio. ¿Ahora es la señora de quién? Si te cortan el rostro, me parece que estás meando afuera del tarro. ¿Saben lo bueno de todo esto? Yo le mando un mensaje a (Marcelo) Tinelli y me lo responde”, sostuvo indignada días atrás.

Pero lejos de conformarse, este jueves volvió a apuntar contra la mamá de Chloé Insaurralde. En diálogo con el programa radial que conduce Ángel de Brito, la polémica actriz contó que recibió un llamado de la esposa de Martín Insaurralde luego de su reclamo acerca de que “ni siquiera le atendía el teléfono” a pesar de todo lo que compartieron años atrás.

Sin embargo, lejos de bajar un cambio afirmó que "sabe muchas otras cosas" de la modelo e instructora de Zumba. “Me llamó. Voy a contar una realidad, me llamó ella. En algún programa de televisión se dijo que la que había hecho conocida a Jésica era yo, y es verdad. La conocí en esa época, que yo estaba con mi marido, y la que la hizo conocida fui yo”, sostuvo Ritó.

Y sumó: “En un momento estuvo todo bien, y nos veíamos, pero después, no sé. No hubo una comunicación. Yo ahora le dije que le di like, que le hablé en Instagram, pero ella me dijo que no maneja la cuenta. Le dije 'el pasado te condena'. Ella llamó con buena onda, y yo también le hablé con buena onda, pero me hablaba por encima. 'Sos una desubicada', le decía, y no quiere hablar porque no le conviene”.

Finalmente y visiblemente molesta, sentenció: “Está todo bien, la respeto. No estoy hablando mal de ella. Yo también fui 'señora', ahora soy ex, pero de todas maneras, fue a mi casamiento cuando no era nadie, en relación a persona pública y conocida, y sé muchas cosas de ella que no voy a hablar, pero que la gente ya sabe. Me parece que a pocas palabras, buen entendedor. Creo que con eso dije todo".