Rituales, nudismo, amor libre y un curso por 150 dólares: la nueva vida de Calu Rivero

Extravagante y rebelde, Calu Rivero abandonó su carrera de actriz hace bastante. En búsqueda de caminos laborales que la llenen, ella recorrió el mundo y conoció diversas culturas. Finalmente, luego de vivir algunos meses en Estados Unidos, decidió que su lugar en el planeta es Punta del Este, Uruguay.

Desde ahí, Dignity, como se autobautizó, se convirtió en una emprendedora al tiempo que busca una nueva filosofía de vida. Abocada a la meditación, a la introspección y a la lectura, Rivero ahora dará un nuevo curso virtual. ¿De qué trata? De “apreciación interior y autoconocimiento”.

Pero durante las clases no estará sola. Calu brindará la charla junto a la coach ontológica Cris Schwander. Según consta en su cuenta de Instagram, a cada persona que se inscriba, la actriz le dará “un viaje de aprendizaje profundamente humano apoyado por la tecnología”.

El curso se llama Peregirnas 5.0 y según reza en su cuenta de Instagram se trata de un aprendizaje sobre uno mismo. Según lo que Calu escribió: “Conocernos para expresarnos y querernos para expandirnos. Combinamos arte con ciencia, conciencia y reflexión.Peregrinas5.0 Programa de Formación hacia la apreciación interior, el autoconocimiento y la autogestión co-creado con cris schwander. Una experiencia íntima e irrepetible. #nospropagamos #somosfuego”.

En tanto, en la web de la coach y Calu, la modelo se describe: “Actriz/ Escritora/ Researcher del sentir. Mi arte parte de la voluntad de emocionar y establecer la conexión entre la esfera pública y la íntima. Mi cuerpo como un instrumento para esbozar nuevos modos de relación trayendo a escena parte íntima de mi vida”. Pero no firma como Carla, ni como Calu. Sino como Dignity, cuyo cargo es “facilitadora de ‘Mi cuerpo, mi laboratorio´”.

Según informan, el curso está conformado por cinco encuentros, que ellas denominan “postas, que se realizarán entre el 19 de julio y el 16 de agosto, de 18 a 21 horas, por la plataforma Zoom. Según describieron: “El programa de enseñanza-aprendizaje brinda valiosas distinciones, recursos y herramientas prácticas para la vida cotidiana y de aplicación en todos los sistemas (familiar, laboral, social, etc.)”.

Y completaron: “Trabajamos el desarrollo de habilidades emocionales y sociales a través de actividades que promueven el cuidado interior, el desarrollo del autoconocimiento, la autogestión, la autoconfianza, la asertividad, entre otras, integrando la mente, el cuerpo, las emociones y el alma para conectarnos con el coraje, la alegría y la celebración. Te invitamos a viajar por tu propio territorio, a una travesía que comienza con una pequeña llama que nos ilumina, convocándonos a peregrinar hacia un destino puramente humano. Caminamos en búsqueda de nuestra propia luz, esa que arde con tanto poder que quien se acerca se enciende”.

“Seguramente a lo largo de esta travesía has incorporado a tu vida nuevas distinciones, nuevos aprendizajes, pudiste experimentar el ‘darse cuenta’ y es hora de revisar nuestro equipaje. ¿Qué conservamos? ¿Qué descartamos porque ya no nos hace falta? ¿Qué vamos a necesitar para continuar el viaje? Celebración de despedida y hasta el próximo PEREGRINAR”, dice el texto hecho por Calu.

La organizadora, Schwander, que es Magister en Inteligencia Emocional, Coach ontológica Senior y Coach Bioenergetic Advance, además de autora de publicaciones relacionadas con la temática, se le suman otras autoras, que apuntan la charla a “mujeres”. ¿Lo hacen gratis? Por supuesto que no. El curso de cinco clases vale 150 dólares por persona.

Esta no es la única novedad en la vida de Dignity. Hace una semana, se supo que la actriz se reencontró con Aíto De La Rúa, el hijo del fallecido ex presidente Fernando De La Rúa y ex miembro del Grupo Sushi, con quien ella salió hace unos años. Según allegados a la modelo, se reencontraron en Punta y se dieron una nueva oportunidad. Incluso pasaron unos días en La Colorada, la propiedad que él tiene a pocos kilómetros del centro de José Ignacio.

La reconciliación de la pareja no sólo atraviesa lo amoroso sino también lo espiritual y la vida al aire libre. En ese sentido, durante las últimas semanas, Calu y De La Rúa fueron vistos en diversos rituales realizados por gurúes en un campo en Punta del Este con el objetivo de “estar más conectados con el universo”. Pero no estuvieron solos, en la búsqueda del amor libre, también se sumó el ex novio de la modelo, el ruso Andrey Manirko.

Según comentan desde Uruguay, ahora es común verlos a los tres juntos, casi inseparables por las tardes de las playas esteñas y en las noches en los restaurants. Incluso la ex pareja de Rivero se habría instalado en la mansión de De La Rúa. Lo que llamó la atención de muchos es que Aíto y Calu consideran al idioma inglés como “la lengua que predomina en la naturaleza” y por eso ahora sólo se comunican entre ellos y con los demás en ese idioma.



Por otra parte, lo más preocupante es que la pareja implementó la práctica de rituales nudistas desde hace un tiempo. A pesar del frío, algo normal en estas partes del mundo con la llegada del invierno, la modelo y el empresario aprovechan la soledad de las playas para practicar el nudismo en las playas. Cuando no pueden, lo hacen en el campo de De La Rúa, adonde reciben a chamanes y coachs de la vida naturista.