Roberto García Moritán habló por primera vez de Benjamín Vicuña: "Él es un gran tipo"

Ya pasó una semana del momento más esperado por Carolina Ardohain y Roberto García Moritán: el nacimiento de Ana, su primera hija juntos. Por supuesto, ante tan hermoso presente y además con el raid mediático que inició a raíz de su precandidatura a legislador por la Ciudad de Buenos Aires en Unidos, el partido de Ricardo López Murphy, García Moritán habló sobre los días con la chiquita.

“Nació hace una semana así que estamos fascinados todavía con la novedad. Me da envidia la publicidad de las pastillas para dormirse. No dormimos pero no nos importa nada, estamos felices”, comenzó el empresario gastronómico, durante la entrevista que dio en Es por ahí, el programa de Guillermo Andino y Soledad Fandiño.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y, por otra parte, relató que Pampita y él no están durmiendo nada bien por estos días. “Ana es una santa, salvo de tres a seis de la mañana. No llora, siempre sonriente, con los ojos abiertos. Es igual a Pampita. Del labio para arriba la veo igual a Caro. Y de la boca para abajo a mi hija Delfina. Para mi, capaz es una proyección pero es lo que tenía ganas de que fuera, es soñada para mi”, explicó el precandidato que peleara en las internas de Juntos por el Cambio.

Además, explicó cómo es el rol de su esposa durante esta primera semana con la beba en la casa y qué opina sobre su vuelta al jurado de Showmatch: “Carolina está metida en la beba todo el tiempo. Ya el lunes va a arrancar a trabajar, no puede con su genio, es así. Desde el día que la conozco que tiene dos o tres trabajos o emprendimientos. Por ahí me despertaba dos o tres de la mañana y ella estaba buscando cosas, mirando, para hacer”.

Y completó sobre ese punto: “Yo creo que a la nena la va a llevar al trabajo, imagino que va a ser un poco parte del show. Tinelli estaba chocho con la idea de que vuelva el lunes, de hecho creo que la va a pasar a buscar y van a ir conversando, algo así escuché”.

Por supuesto, además de hablar sobre su campaña política y sobre sus planes si llega a vencer en las PASO, García Moritán también habló sobre la gran familia, que ahora integran con Pampita. En ese sentido, y por primera vez, habló sobre su vínculo con Benjamín Vicuña, la ex pareja de su mujer.

Antes de eso, el economista recordó cómo fue el momento en que conoció a Pampita y cómo es su relación: "Ella se brinda, se entrega. Ella es muy transparente con sus sentimientos y yo traté de estar a la altura, en la misma sintonía. Desde el primer momento intenté hablarle desde lo más profundo de mi corazón. Y le hice una promesa, que es tratar de hacer de su vida la vida más feliz posible. Voy a tratar de cumplir todos sus sueños".

Fue en ese momento en que el panelista Guido Záffora le consultó sobre su relación con el actor chileno. Por eso le dijo: "Y lograste algo muy importante, que fue sanar su vínculo con Benjamín. Son una familia ensamblada. De hecho, la China saludó a Pampita por el nacimiento de Ana en las rede sociales. ¿Cómo fue el encuentro, el momento que conocieron a Ana?".

Fue entonces que Roberto, muy bien asesorado por Pampita, con cierta cintura mediática y con un tono muy amable, respondió: "Si no te molesta, yo de ese tema preferiría no hablar. Lo que sí te puedo decir es que la relación de ellos siempre fue excelente y que Benjamín tiene mucho que ver también. Es un gran tipo".