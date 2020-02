Roberto Pettinato reapareció después de más de un año de silencio: "Mi nombre siempre estuvo medio sucio"

Después de varias denuncias, mediáticas, sobre maltrato laboral y acoso por parte de, entre otras, Martina Soto Pose, Julieta Ortega, Fernanda Iglesias, Ernestina Pais, Karina Mazzocco, Úrsula Vargues, Josefina Pouzo, Mariela Anchipi y Emilia Claudeville, el músico y conductor Roberto Pettinato rompió el silencio y redobló la apuesta. “Mi nombre siempre estuvo medio sucio. Soy como Jack Sparrow: inteligente, sexy y con una reputación media”, dijo en cuanto le preguntaron si algunas vez pensó en recurrir a la Justicia para “limpiar” su imagen.

Asimismo minimizó las acusaciones en su contra: “No, no fueron duras, para mí no fue así”. Pero no sólo eso; el músico además sostuvo que ya cumplió con la “condena social” que le impusieron por esas declaraciones. “Esos temas pasaron hace dos años y pico. Chicos, cumplí con todas las condenas. Como dije siempre: ya me iba mal desde antes, es verdad. No hablo del tema, ya pasó mucho tiempo”, manifestó.

A mediados de 2018, Pettinato fue denunciado por varias mujeres del ambiente. Incluso ante la repercusión que tuvo en los medios esos testimonios el saxofonista partió rumbo a los Estados Unidos, más precisamente en New York, en donde se lo vio incluso tocando en pleno Central Park. De visita por Buenos Aires, y a la salida de la obra “Kinky Boots”, habló con Intrusos.

“Lo siento, el sueño terminó… No sé, no tengo ganas la verdad. Sinceramente no tengo ganas. En la radio, sí. Me metí en el mundo de las pequeñas cosas. Pero sí, qué sé yo… Estoy haciendo un programa en Red Mosquito Radio que está muy bien”, explicó sobre sus posibilidades de volver a la TV y su presente laboral.

El conductor también habló de la relación con sus hijos, sobre todo por los conflictos que mantuvo con Felipe en el último tiempo: “Con Felipe bien, con Homero bien, con Tamara súper bien. ¿Cómo te vas a pelear con tus hijos? Nadie se pelea con los hijos, no existen esas cosas”.