Roberto Pettinato, en llamas: se peleó con un notero que le recordó las acusaciones de acoso en su contra

Luego de varias denuncias por acoso sexual, Roberto Pettinato desapareció un buen tiempo del ojo público. Sin embargo, en la noche del domingo fue visto a la salida de uno de sus show en el barrio de Monserrat y abordado por Santiago Riva Roy, notero de Los Ángeles de la Mañana, en un intercambio donde se lo notó nervioso y agresivo.

"No voy a hablar", respondió cuando fue consultado por la reciente internación de su hijo Felipe. Riva Roy redobló la apuesta y decidió preguntarle por las denuncias en su contra. "No hay denuncias, gracias", lanzó Pettinato mientras empujaba al notero con su brazo.

"Fernanda Iglesias dijo que te masturbaste delante de ella", expresó Santiago ante lo cual el músico volvió a empujarlo. "¡Basta! Nadie me denunció, flaco, ¡no hinchés las pelotas! Una cosa son denuncias, otra cosa son acusaciones", exclamó.

Lo más lamentable es que sobre las acusaciones por acoso sexual, responde en tono irónico “ay perdón” pic.twitter.com/fCBeVN6zmm — santiago riva roy (@rivaroysantiago) July 15, 2019

"¿Nada para decirles a las presuntas víctimas?", insistió el notero. "¡Vení en otro horario!", respondió con mordacidad Pettinato antes de subirse a un auto que lo estaba esperando y partir.

"Si fuera inocente, no se enojaría tanto. Cuando vos estás tranquilo y no hiciste nada, contestás tranquilo y con respeto", reflexionó desde el piso la panelista Yanina Latorre. Vale recordar que Pettinato fue acusado de acoso por varias ex compañeras de trabajo como Josefina Pouso, Martina Soto Posse, Julieta Ortega, Fernanda Iglesias y Karina Mazzocco.