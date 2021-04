Roberto Piazza en terapia intensiva: Se peleó en un bar, sufrió dos caídas y le descubrieron un problema cardíaco

En medio de rumores de peleas, caídas y fuertes golpes y un estado de salud endeble, se dio a conocer una noticia preocupante para el mundo de la moda. En las últimas horas, Roberto Piazza debió ser internado de urgencia. Así lo confirmó Walter Vázquez, la pareja del diseñador de alta costura, que agregó que se encuentra en el Sanatorio Trinidad de Palermo.

Piazza en terapia intensiva.

Todo comenzó hace varias semanas, cuando Piazza, desde España contó en una entrevista y contó que se había caído: “Tengo dolores muy fuertes desde la cabeza hasta los pies, dolores que son insoportables. Estoy inmovilizado y lo único que puedo mover es la mano izquierda. La mano derecha no la puedo mover. La cintura apenas, casi no puedo caminar”. Y completó: “Soy la momia. Tengo cuatro pinzamientos de vértebras y en la pierna izquierda tengo una bota... No quería atenderme en España porque está caótica”.

Mientras estaba en Madrid, la tormenta Filomena azotó a toda España y la nieve cayó sin parar. Un día, Piazza salió a caminar y se tropezó: “No daba más de estar encerrado y salí con borceguíes que no son para hielo... Me caigo una vez de espaldas, fue un golpe tremendo, caer sobre el hielo es un latigazo”. Enseguida se cayó otra vez.

Pero la historia no terminó ahí. Al poco tiempo, se trenzó en una pelea en un bar y terminó herido. Piazza comentó: “Una tarde salimos con Walter a un bar gay y de repente entra mucha droga, demasiada. Había un tipo que estaba drogado, se empezó a pelear y lo empujó a Walter. El tipo me pecheó a mí, lo empujó a Walter tres veces. Yo me fui al humo y le di un codazo y le rompí la boca. Él me dio una trompada, me noqueó y me desmayé. Ninguna de las maricas me ayudó y Walter me levantó”.

Desde entonces, se le hizo casi imposible levantarse de la cama, solo podía mover la mano izquierda y quedó postrado. Como tenía un seguro médico, aprovechó para hacer una consulta médica a domicilio: “Me vinieron a ver médicas latinas por suerte, allá te atienden muy bien... Me dijeron que tenía posiblemente en la mano algo que tenía que infiltrarme. En la pierna me dijeron que podía tener un esguince y me dieron remedios”. Pero, a la semana, decidió volver a Argentina para someterse a más estudios.

Apenas llegaron a Argentina, los dolores continuaron. Y eso se le sumaron fuertes dolores en el pecho. Cuando Piazza fue al médico, quedó internado de urgencia. Desde sus redes sociales, Vázquez escribió: “El lunes 12 de abril, quiero informar a todos que mi pareja, Roberto Piazza se encuentra internado en terapia intensiva, Unidad coronaria en el Sanatorio Trinidad Palermo”.

Y agregó: “Debido a estudios que se le han realizado se ha decidido tenerlo monitoreado luego de más de 20 días sufriendo diferentes dolencias. No es un cuadro de gravedad, pero sí de control, sobre todo en momentos como el que atravesamos todos a nivel sanitario. Muchas gracias por los miles de mensajes de amor. Los mantendré informados”.

Pero apenas unas horas después, Piazza debió ser sometido a una operación. Desde su Instagram, Vázquez comentó: “Muchos sabe que vinimos desde Madrid hace una semana. No nos fuimos de vacaciones, sino que estábamos en España para resolver nuestros problemas laborales. Y él venía sufriendo unos fuertes dolores por unas caídas que había sufrido. Tras una serie de estudios apareció un problema cardíaco que no es grave pero no deja de ser preocupante. Así que le van a hacer un cateterismo por muñeca”.

Y completó: “En la operación van a llegar al corazón porque hay arterias tapadas. Como me explicaron los médicos, es como una cañería y como hay algunas tapadas, al corazón no le llega la sangre suficiente. Él venía con dolores en el pecho desde hace 15 días. Así que verán si le tienen que colocar un stent o hacer una angioplastia. Quedará internado y monitoreado durante varios días para ver cómo evoluciona”.