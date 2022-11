Roberto Piazza, polémico: dijo que la bisexualidad es una “perversión” y que el poliamor "no existe"

“La bisexualidad es una perversión. No así la homosexualidad y el lesbianismo”, dijo Roberto Piazza y generó polémica, otra vez. El diseñador de moda fue invitado a hablar sobre el vestido de un casamiento y terminó hablando indignado sobre las personas que viven el poliamor. “Que el sexo es una cosa, que el amor es otra cosa”; “Que no podés estar enamorado de más de una persona”; cuestionó la vida sexoafectiva de los periodistas que estaban porque estamos en Argentina "y no en Dubai”; entre otras ideas.

“Sexualmente está bien sumar otra persona. Yo también lo hago. Pero no se llama poliamor. Se llama polisexo”, marcó Piazza. Sin embargo, luego sumó: “Tampoco estoy de acuerdo. Ya que estamos, vamos a discutirla bien… tampoco estoy de acuerdo con la bisexualidad. La bisexualidad es una perversión, dicho por (Sigmund) Freud, (Jacques) Lacan. La bisexualidad es una perversión. No así la homosexualidad y el lesbianismo”. Sin ganas de calmarse, quiso dar cátedra sobre el tema: "Tengo 35 años de psiquiatra psicoanalista. Yo te aseguro que la cosa es así".

Antes de adentrarse en el debate sobre la intimidad de las personas, Piazza aprovechó para pegarle a la novia por la que lo invitaron a hablar. Mientras mostraban una foto del vestido de la actriz y conductora, Florencia Peña, deslizó su maldades: “A ella le gusta ser super sexy. Creo que tendría que salir de OnlyFans de ahora en adelante ya que si estás vestida de blanco me parece una falta de ética y moral absoluta. Y, el novio, le tendría que decir: ‘Flaca, da mucha guita pero out’”.

A lo que una de las periodistas del ciclo televisivo que conduce Mariano Yesse (América), le cuestionó: “¿Qué tiene que ver eso con el vestido?”. “¿Vos estarías en OnlyFans embarazada?”, repreguntó el diseñador. El ida y vuelta continuó: “Te estás metiendo en el tema personal de cada persona”. Por lo que Piazza dijo muy tranquilo: “El vestido es algo personal y es amoral estar en OnlyFans”.

El diseñador consideró que “teniendo hijos es amoral" porque ellos podrían pagar por ver a su mamá teniendo sexo lésbico con otra mujer. "Eso no es moral ni ético. Eso lo voy a discutir y no me van a convencer ni aunque me paguen. No es retrógrado mi pensamiento, yo soy católico cristiano”, exclamó indignado.

Todo este desarrollo sobre la vida personal de Peña y sus declaraciones de público conocimiento de relación poliamorosa, sirvió para que expusiera su idea sobre el amor: "El poliamor no existe porque eso significaría que yo esté enamorado de Walter y de vos (Yesse). ¿Cómo vas a poder estar enamorado de dos o tres personas? El sexo es una cosa y el amor es otra cosa. Yo si estoy enamorado de Walter no podría estar enamorado de otro. Para eso existe la monogamia y la endogamia".