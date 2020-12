Robo, drogas y golpes: acusan a Rocío Oliva de haber tirado a Maradona por las escaleras

Una de las personas que quedó en el ojo de la tormenta a raíz de la muerte de Diego Armando Maradona fue Rocío Oliva. La ex pareja del Diez, que protagonizó un verdadero escándalo a las puertas de Casa Rosada luego de que le prohibieran la entrada a la despedida que se llevó a cabo en la sede el gobierno, fue acusada de robar, drogar, golpear y hasta tirar por una escalera al difunto DT de Gimnasia.

Este miércoles en LAM revelaron que la actual panelista de América TV tuvo injerencia en la vida de Maradona hasta junio de este año, a pesar de que ambos se habían separado a finales de 2018. “Rocío habla de que está separada desde hace un año y medio, que no lo ve desde esa época, es verdad. Cortar, cortaron hace un año porque ella tenía otra persona y lo dejó, pero Rocío hasta junio de este año tuvo injerencia”, contó Yanina Latorre.

Luego de confirmar que Oliva fue una de las razones por las que Diego se mudó de Bella Vista a Brandsen, la panelista de LAM sumó: “Aunque se enoje y me llame, lo tengo escrito y tienen pruebas que no me las quisieron dar porque si no se enterarían quién es la fuente y se metería en un problema esta persona. Rocío manejó todo. Lo tenía dopado, es verdad que le daba cervezas, Rocío le pegaba y lo tiró por una escalera”.

En ese sentido, explicó que Oliva "manejaba" el entorno de Maradona a pesar de que llevaban separados desde navidad de 2018. “El año pasado ella lo deja y Maradona no lo entendía, pero ella siguió manejando todo. Dejó al tal Charly, que era el secretario de Diego y los ‘ojos’ de Rocío ahí adentro. Por ejemplo, si se hacían compras de supermercado para Diego, la mitad iba para la mamá de Rocío", contó.

Y siguió: "La casa de Rocío y la mamá tiene un puesto de diarios que le puso Diego. La guita que podía sacar la usaba para mantener al hermanito, a la mamá y al padrastro, que estuvo trabajando para Maradona y, cuando se descompuso, estaba comiendo empanadas. Lo esquilmaron. Lo tenían todo el día drogado con calmantes, borracho y cuando Diego quería decidir o hacer algo. Dopado no saben con qué".

Fiel a su estilo confrontador, Yanina sostuvo que era "difícil" acceder o mantener contacto con Diego por culpa de Oliva. "Rocío manejaba todo. Tiene un carácter tremendo. Y, la frase textual de mi fuente es, ‘le hacía la vida imposible a Dalma y a Gianinna’. Le llenaba la cabeza a Diego y es verdad lo que decía del hijo de Verónica Ojeda. Esta persona me dice que miente totalmente cuando dice que no lo vio", contó.

Siempre según sus dichos, la panelista aclara que la futbolista mantuvo contacto con el Diez hasta junio de este año. "Cuando Rocío lo tira a Maradona por la escalera porque no sé qué quería hacer él, se cae y se disloca el hombro, estaba la mamá del Chino Maradona, que parece que es la de ‘armas traer’, se agarraron a trompadas Rocío y la mamá del Chino y ahí fue cuando se la sacaron de encima a Rocío”, reveló.

Y sentenció: “Ese mismo día fue el que Charly afanó y encontraron la caja de seguridad abierta. Por eso Rocío empieza a laburar en Polémica en el bar porque ya no tenía más ‘caja diaria’ porque Charly, según esta fuente, le afanaba a Maradona para él y para Rocío”. A principios de mes, el ex colaborador de Diego, Carlos Ibáñez, alias Charly, comenzó a ser investigado por un robo de 6 millones de pesos en el country en donde vive el DT.

Este mismo hombre había sido apartado del entorno de Maradona ante un faltante de dinero en una caja fuerte de la habitación de Diego. En aquella oportunidad, unas seis personas encapuchadas habrían ingresado en un auto, vestidos de policías y robaron una suma de ochenta mil dólares, joyas de oro, elementos electrónicos de alto valor y un auto. El hecho, se sospecha, habría contado con Charly como partícipe necesario.