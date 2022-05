Roccasalvo le hizo un juicio a De Brito pero perdió: la gran cifra que deberá pagar

Las batallas entre los periodista de espectáculos son una costumbre bien arraigada en el medio local. Ya se para tener un poco más de rating, por más trascendencia o, directamente, por pura maldad, siempre hay un enfrentamiento que comience en la televisión o en la radio y no se sabe dónde puede terminar.



Este es el caso de Susana Roccasalvo y Ángel de Brito. Los conductores nunca se tuvieron mucho aprecio. Por eso, cuando él lanzó una hiriente crítica, ella no dudó un instante y le pidió a su abogado que inicie un juicio penal. Tras varias mediaciones y tres instancias, Roccasalvo perdió y deberá hacerse cargo de las costas de los abogados.



Todo eso salió a luz ayer en LAM, cuando el conductor, con el único objetivo de recordarle a Susana que había perdido, leyó la notificación judicial de la Cámara de Casación Penal, en la que fue sobreseído tras tres instancias.

El conflicto ocurrió en enero de 2020, cuando la producción le dio la orden al equipo de LAM de que hiciera tiempo porque se había cortado la conexión con un móvil. Fue entonces que Ángel comenzó a jugar con las panelistas, que le preguntaban por famosos y él debía elegir a uno. "Si vos me preguntás, '¿con cuál te quedás entre Susana Roccasalvo y Viviana Canosa?', yo te puedo decir con quién. Toda la vida me quedo con Canosa porque Roccasalvo es una porquería", dijo el conductor, en un intento de hacer un chiste.



Si algo saben los televidentes es que a Ángel no lo caracteriza la bondad con la mayoría de los famosos y mucho menos el humor. Por eso, cuando la hija de Roccasalvo escuchó eso, le avisó a su madre y la conductora dio inicio a una querella penal por calumnias e injurias. Sin dudas, ninguna de las dos había entendido el intento de broma.



En su programa, Susana había contado: "Yo me entero de esto a través de mi propia hija (Belén), que no es lo mismo que cuando me mandan un mensaje de WhatsApp o un audio. Entonces llamé al Dr. Dragani, mi abogado, porque este año no tengo ganas de que se hable mal de mí por no haber hecho absolutamente nada".



Y completó: “Cada uno se hace cargo en un medio de comunicación de lo que opina del otro, si el otro, está cansado de escuchar o le ofendió o le dolió, cada uno lo maneja de la manera que corresponde. Vamos a hacer una acción penal por injurias".

Pero la Justicia dictaminó que De Brito es inocente (al menos en esta causa) y que ella deberá hacerse cargo de los gastos judiciales. “Yo había sido sobreseído porque tuvimos mediaciones en la que ni yo me retracté ni ella cambió de parecer. La justicia me había sobreseído y le impuso a Roccasalvo pagar los costos del juicio, como se hace cuando alguien pierde”, contó De Brito en su programa.

Y agregó: “Hice un chiste. Al otro día, dije en LAM: 'Le pido disculpas a Susana'. Fue un chiste estúpido y podía terminar ahí, pero ella decidió ir a presentar una querella. Este tipo de cosas se arreglan al aire, por teléfono, de otra manera. No pasó nada tan tremendo. Me parece que no estuvo bien asesorada por su abogado", señaló. "Nunca tuve problemas reales con ella. Nos hemos cruzado y nos saludamos”.



Luego lanzó una crítica feroz contra Roccasalvo, quien asegura que no perdió el juicio: "Ésta es la última instancia. Después de hacerle perder tiempo a la justicia por una estupidez. Más de una vez les ofrecimos a Susana y a su abogado que lo arregláramos charlando. No quisieron. Y esto es lo que pasó: Roccasalvo perdió el juicio”.



Por último, aseguró: "Roccasalvo, perdiste. Y todo lo que dijiste en tu programa es mentira. Por ese chiste se armó toda esta polémica que siguió hasta hoy. Yo nunca había tenido problemas con Susana. Nos veíamos en el Martín Fierro y nunca pasó nada. Era una estupidez, yo no tengo problema con ella. Si la cruzo, la saludo como si nada. Entre periodistas, estos temas se arreglan al aire o por teléfono, de otra manera... Sobre todo cuando el tema es menor".



Luego comentó la cantidad de dinero que la conductora deberá depositar en los próximos días. "El fallo me habilita a hacerle una demanda civil por daños y perjuicios que, obviamente, no la voy a hacer. Porque yo me gano la plata trabajando. Por todo esto, ella va a tener que hacerse cargo de las costas y pagar un valor aproximado de 1.500 dólares”. ¿Esta batalla habrá terminado?