Rocío Marengo atacó a la ex de Eduardo Fort y ella le respondió: "Ya sabemos quién es"

La pelea entre Rocío Marengo y Eduardo Fort comenzó aquella noche en La academia de Showmatch, cuando Fort no la acompañó a la tele y ella blanqueó la relación, que hasta entonces era un secreto a voces. Esa jornada, Marengo gritó, frente al micrófono de Marcelo Tinelli, un claro mensaje hacia Karina Antoniali: "Me banqué que tu ex me tratara de prostituta durante mucho tiempo". Fue clarito: entre ella y Karina, quien fuera la esposa del empresario, estaba todo mal.

Mucha agua pasó bajo el puente, las molestias no terminaron. Para nada. Y como todo lo que está ahí, abierto y sin procesar vuelve como con más fuerza en las últimas horas, una furiosa publicación de la ex del bailando le devolvió visibilidad a este viejo conflicto. Aunque no la nombró, la modelo prendió el ventilador contra su enemiga.

"Vossssss!!!!! Hablando de mi????? Hablando de gente que quiero???? La "Perfil bajo" que no pierde oportunidad para salir en la prensa! Jajajaja. No habla más porque no le ponen el mic!!!!!", escribió Marengo en sus historias de Instagram en el comienzo de un escrito dirigido a la ex de su novio.

Luego , la modelo agregó, muy polémica como siempre: "La señora de los velorios encontró sucesora!!! Jaja Cholulaaaaa!!!", haciendo referencia a la presencia de Antoniali en la despedida a Gustavo Martínez, fallecido hace dos semanas en un trágico hecho. "Si querés que te conozcan un poco más puedo contar tu comportamiento con menores o con los maridos de tus amigas!!", sentenció Rocío.