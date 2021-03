Rocío Marengo comparó su baile del "Koala" con el atentado a la AMIA: "Fue un comentario desafortunado"

En las últimas horas, Rocío Marengo se convirtió en tendencia a raíz de un muy desafortunado comentario en el programa Hay que ver, por la pantalla de El Nueve. Fue ahí donde la ex participante de MasterChef Celebrity, con mucha liviandad, comparó su recordado baile del "koala" con el atentado sufrido en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 y el de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

Al recordar el baile que popularizó en 2007 durante su participación en el Bailando por un sueño, Marengo mencionó estos ataques terroristas para compararlos con su coreografía y afirmar que "todos se acuerdan dónde estaban cuando pasó". “El Koala es como la AMIA, todo el mundo se acuerda dónde estaba cuando pasó eso, ¿entendés? Denise estaba embarazada”, dijo.

Claro está, el desafortunado comentario de la flamante participante de La Academia de Showmatch generó cierto repudio. Primero fue el conductor del ciclo, José María Listorti, quien le aclaró a Marengo que no era el mejor de los ejemplos el que estaba dando. “No sé si es el mejor ejemplo, pero te la dejo pasar, sigamos”, le dijo. Pero la blonda redobló la apuesta y agregó: “Pero es como las Torres Gemelas, yo me acuerdo dónde estaba, ¿ustedes se acuerdan?”.

Al ver que Marengo no comprendía la gravedad de su comparación, Listorti intentó salir del incómodo momento y evitando la polémica, explicó: “Sí, cuando murió Alberto Olmedo. Entendí a lo que te referiste, perfectamente. Pero repito, no fue el mejor... Seguí, seguí. No importa”. Mientras tanto, Denise Dumas, por su parte, agregó: “Te comparás con todas tragedias, Rocío”.

Rocío está de novia con Eduardo Fort hace cuatro años.

Lo cierto es que los dichos de la actual pareja de Eduardo Fort repercutieron en las redes sociales, donde fue duramente criticada. "Tengo muy claro que personas bien intencionadas y con buena leche jamás dudarían de mi palabra y entenderían que quise decir. Mi respeto a los familiares y víctimas de los atentados", se defendió Marengo, tras recibir duros cuestionamientos tras sus dichos.

Al mismo tiempo, explicó que lo que dijo "no fue con mala intención" y aclaró que estuvo lejos de querer faltarle el respeto a los familiares de las víctimas de aquellos atentados. "#ProhibidoOlvidar #Justicia #Amia #TorresGemelas​", escribió la rubia en su cuenta de Twitter y agregó: "Si bien no fue con mala intención lo que dije, y si se escucha bien se nota que estuvo lejos de querer faltar el respeto, nunca está de más aclarar, sobre todo porque fuera de contexto se puede malinterpretar”.

Si bien reconoció en diálogo con La Nación que sus dichos fueron "desafortunados”, remarcó que "cuando estaban hablando del Koala’ y Denise (Dumas) dijo que ella estaba embarazada en ese momento, automáticamente se me vinieron a la cabeza fechas que para mí son difíciles. Esas fechas que no te olvidás, que te quedan marcadas y que te acordás lo que estabas haciendo”, detalló.

Marengo comparó al Koala con el atentado a la AMIA:

Y concluyó: "Se me cruzaron por la cabeza fechas que para mí no pasan desapercibidas, que no son menores. Fechas importantes, que no hay que olvidar, recuerdos puntuales de hechos que yo me acuerdo qué estaba haciendo cuando pasaron. Obviamente la frase puede ser tomada como desafortunada. Pero está muy lejos de mí haber hecho algo con mala intención”.