Rocío Marengo salió con los tapones de punta contra la ex de Fort y aseguró que sigue "en pareja"

La pelea entre Rocío Marengo y Eduardo Fort sumó nuevos capítulos ayer, después de la respuesta de la vedette a una serie de comentarios del empresario, realizados a través de terceros, que se hicieron públicos. “Elijo no contestarle porque tiene tres hijos que quiero mucho”, afirmó, sin ánimo de doblar la apuesta, Marengo ayer en declaraciones a Radio Ciudad.

En la misma nota, Marengo aclaró que sigue en pareja con Fort, pero que viven en casas separadas como consecuencia de todo lo que sucedió en el último tiempo.

Quién encendió la mecha en este último capítulo del escándalo fue la periodista Karina Antoniali, ex pareja de Fort, quien salió con los tapones de punta contra Marengo al poner sobre la mesa sus declaraciones sobre las ganas que tenía de ser madre. Antoniali remarcó no sólo que Fort “no quiere tener más hijos”, sino que además a Marengo “se le pasó el cuarto de hora”.

Pero la periodista siguió. “Me da pena ella, pero que no pretenda más de lo que le da. Eduardo es muy especial, conmigo no era así cuando estábamos casados, al contrario, era un caballero absoluto”, dijo.

“Todo lo que yo necesitaba y quería, me lo daba, pero era otra clase de relación. Yo no lo conocí con los dólares bajo el brazo. Lo hicimos juntos y por eso sigo en juicio por lo que les corresponde a mis hijos”, escribió la mujer.

Ante esas declaraciones, Marengo, Rocío prefirió focalizar en el aspecto positivo tras la crisis de pareja que tuvo. “Lo que estuvo mal fueron periodistas que se adelantaron a contar un final. Seguimos aprendiendo de esta nueva etapa que estamos. Sirvió mucho tocar fondo porque salimos a flote, nos fuimos para arriba”.

En ese sentido, se refirió al momento de angustia que vivió en una gala de Showmatch al confesar su crisis de pareja: “Estuve cinco años sin hablar de mi relación, era algo paralelo a mi laburo, cuando rascás un poquito ves que hay una mina que sufrió. Yo no tengo vergüenza de mostrar quién soy. Me gusta que la gente lo vea”.

Por último, habló de su participación en La Academia y reconoció que “hoy estoy llegando diferente a la gente, quizás tenga que ver con mi edad, la verdad que lo vivo con mucha felicidad, yo lo vivo como una fiesta. Esto lo vivo como una despedida, si me toca irme, quizás este año sea lo que apuesto en Argentina por última vez, porque hay cosas que están en proyecto. Hay algo adentro mío que me dice ‘es hasta acá’. Es tan hermoso lo que estoy viviendo que uno no se puede retirar en baja”.