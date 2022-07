Rocío Marengo y un fuerte mensaje para Eduardo Fort: "Me sacó las ganas de todo"

Rocío Marengo hace tiempo que no se calla nada. Después de haber dedicado varios años a su relación con Eduardo Fort, parece que ahora la modelo se cansó de esperar algo que no va a llegar, por lo que finalmente decidió ponerle fin a ese amor.

En más de una oportunidad la rubia expresó su deseo de ser madre, aunque siempre aclaró que su pareja no la acompaña en el sentimiento porque ya era padre de dos hijos y no tenía ganas de tener otro bebé.

A pesar del dolor que eso le implicaba, Marengo siguió adelante con el vínculo y, de hecho, se sometió a un tratamiento de fertilidad para lograr su sueño. “Estoy muy muy feliz. Agradezco todo el amor que me envían en sus mensajes. Seguiré conectada conmigo misma, con mi familia y amigas (que tengo a las mejores) en este momento tan personal y deseado. Estoy muy contenta, segura y orgullosa de mí misma. Una mezcla de emociones linda pero fuerte, gracias por el respeto", escribió poco antes de entrar al quirófano.

Sin embargo, unos pocos días después Rocío reveló que no había quedado embarazada, y aseguró que pasaba por uno de los momentos más difíciles de su vida. En todo ese proceso no se la vio acompañada de Fort, pero sí muy cerca de su propia familia.

Sobre esto, en una oportunidad había contado que su pareja no quería volver a ser papá, y que si bien no la acompañaba en su deseo de ser madre, la respetaba. "Mi deseo es ser mamá y quizás no es atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo. Lo que quiero del compañero que tenga a mi lado es estar unido desde el amor y no desde un proyecto de haber tenido un hijo. Siento que yo sola puedo y que no necesito atarme. Es lo que siento hoy, quizás más adelante, se me da otra situación y decido tenerlo como proyecto en conjunto", explicó en diálogo con Pronto.

La realidad es que desde aquellas declaraciones pasaron muchas cosas en el medio, y parece que ahora la situación entre la pareja ya llegó a un límite que no tiene vuelta atrás. Desde su Instagram, la conductora abrió un espacio para que sus seguidores le hicieran preguntas, y uno le consultó si tenía pensado casarse.

"Sí me propusieron casamiento pero yo no me caso. Por ahora no, ni cerca. Antes era mi sueño. Pero mi última relación me sacó las ganas de todo", aclaró como respuesta, y luego una de las personas le escribió un tierno mensaje: "No es pregunta, deseo que tengas un amor que te valore y acompañe en todo, que seas su prioridad". Como si ya no quedara claro que la situación no pasaba por su mejor momento, Marengo fue por más. "Gracias. Sí, yo también lo deseo. Confío en los planes y tiempos de Dios", cerró.