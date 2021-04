Rocío Oliva contra Cabak: "La que me nombró fue su mujer, que Horacio le diga con quién la engañó"

Después de que Denise Dumas asegurara que Horacio Cabak tuvo una relación con Rocío Oliva, y en medio del escándalo por la separación de Verónica Soldato, su mujer durante 27 años, se sumaron nuevos capítulos a esta historia.

"Que le diga a la mujer con quién la engaño", disparó Oliva contra Cabak.

Primero, el ex modelo dijo en la mesa de Polémica en el bar: "Lo que está pasando es una pelotudez. Cualquier nombre que circule por redes sociales o por programas de televisión es mentira". Y agregó: "Es cualquiera lo que están haciendo. No tengo absolutamente nada que ver con Rocío Olivo, más allá de haber trabajado juntos. El único contacto físico que tuve con Oliva fue el de estar en una mesa. Esa es la única relación".

Pero lo que no esperaba era que la ex novia de Diego Maradona, saliera al aire para defenderse y encima, le pegara duro a Cabak. "La que dijo mi nombre y el de otra chica fue la mujer. Que le diga a la mujer con quién la engañó y listo".

Ante la sorpresa y la bronca de Horacio, Roció siguió: "No me merezco que pongan en duda si estuve con alguien. No sé de dónde sacó la mujer que estuvo conmigo pero yo me peleé con mi novio por su culpa".



"¿Quién me va a pedir disculpas a mí? Están diciendo en todos lados que soy su amante y la tercera en discordia y es falso. Ahora él tiene que sentarse con la mujer y decirle con quien la engañó. Esto no va a quedar así. Voy a hablar con mis abogados". Aunque Mariano Iúdica intentó terciar en la discusión, Oliva se mostró indignada.

En Instagram posteó que era falso su romance con Horacio.



Por otra parte, Oliva escribió en una historia de Instagram: "En atención a la falsa noticia que circuló en el día de hoy vinculándome erróneamente con Horacio Cabak, espero su desmentida categóricamente, para que el resto de los medios sepan por él y no ensucien más mi imagen, ni la de nadie que no tenga nada que ver con esto".



Cuando Oliva cortó, enojada con su ex compañero, Cabak arremetió: "Cualquier nombre que aparezca es falso. No puedo decir nada más. Mirá las cosas que pasan". Y le dedicó unas palabras a su familia: "Lamento profundamente lo que están viviendo mi mujer y mis hijos. Todo lo que están diciendo. Cualquier nombre que aparezca es mentira".

Cabak se fue de su casa a pedido de su ex.

Belén otra de las apuntadas por la ex esposa de Cabak.



Luego de su separación de su mujer y madre de sus tres hijos, Soldato, Horacio habló de la mujer que fue señalada como su amante, Belén Lanosa Escubet. Sobre ella, Horacio aseguró: "Es mi vestuarista. Solo le puse dos likes en dos fotos que se sacó por buena onda. Ese es todo mi vínculo con esa chica que hoy maltrataron todo el día".