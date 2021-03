Rocío Oliva explicó el motivo de su renuncia a Polémica en el Bar: "Me voy porque..."

La polémica se desató luego de que Rocío Oliva, de la noche a la mañana, decidiera abandonar su puesto como panelista de Polémica en el bar. Molesto, Gustavo Sofovich, productor del ciclo, contó que la ex pareja de Diego Armando Maradona le había dicho cuatro días antes que iba a renunciar al programa conducido por Mariana Iúdica y que había prometido quedarse hasta el 28 de este mes, algo que no ocurrió. "Desapareció de la nada", explicó.

Y agregó: "Por eso creo que la hizo escapar la exposición. Se reunió conmigo y con Mariano para contarnos que se iba, porque quiere estudiar Periodismo y sus horarios de la facultad no coinciden con Polémica en el Bar… Me río cuando lo digo, pero estoy hablando en serio. Lo que pasó fue que prometió que se iba a quedar hasta fin de mes, pero de la nada un día no apareció más”.

Tras la polémica, en Intrusos habían lanzado que Oliva explotó en furia luego de que saliera Claudia Villafañe al aire. “El día que llamó Villafañe, ella dijo ‘yo de acá me retiro porque me han hecho un feo’”, opinó Rodrigo Lussich. A lo que su compañero, Adrián Pallares, agregó: “Yo creo que la bala de plata para Oliva fue el día que salió al aire Claudia Villafañe”.

Fue Evelyn von Brocke la que contó que la ex futbolista había decidido abandonar el ciclo de América, luego de que se la vinculara sentimentalmente con Matías Morla, abogado, amigo y apoderado de Maradona. "También el romance que le adjudicaron con Morla, que no le gustó nada. Esto es radio pasillo pero parece ser que los compañeros empezaron a largar esa cuestión afectiva de ella, que estaba saliendo con un abogado”, explicó.

Cabe recordar que Oliva no ocultó su bronca cuando Ariel Wolman le preguntó al aire por el rumor de affaire con Morla: “Lo desmiento hoy, acá, y después que digan lo que quieran. En todo caso después se encargará la Justicia. ¡No voy a permitir que ensucien de esta manera! Están diciendo una cosa que es grave. No están diciendo que estoy de novia con Horacio Cabak, sino con Morla, es grave. Eso es mala leche”, dijo Rocío en ese momento.

La propia Oliva rompió el silenció y aclaró que renunció al programa de Sofovich porque busca despegarse del apellido Maradona. "El 22 de marzo comienzo a estudiar (periodismo deportivo). Tengo 30 años, quiero estudiar y progresar", contó. Aunque los rumores indicaban que Verónica Ojeda podría ocupar de Rocío, su pareja, el abogado Mario Baudry aclaró: "Primero está Dieguito Fernando. No tiene intenciones de trabajar".

Y continuó: "Quiero estar en lo medios pero hacerlo bien, no sentarme acá a preguntar 'me enteré tal cosa, ¿es verdad?'. No, quiero que sea con argumentos. Estudiar e ir al club, donde yo me crié, me hace feliz. No me da hoy la misma hora con otra cosa que me hace feliz... Estoy proyectando a futuro. Ya presenté todos los papeles y estoy muy entusiasmada con eso. Porque sé que me va a servir para mi futuro. Y yo quiero seguir creciendo".

Finalmente, explicó que sus compañeros la "pinchaban" para que hablara del caso Maradona y cerró: “Yo no puedo ser tan objetiva en el caso de Diego porque fue mi pareja siete años e, internamente, me pasan muchas cosas. Pero no tuvo nada que ver (el caso de Maradona). El punto es que yo comienzo a estudiar periodismo deportivo. Ahora, si después le sumamos algunas cositas...Y sí”.